Łupem 42-latka z Olsztyna padł... zabawkowy gokart

Policjanci z Dywit zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież z włamaniem. Jego łupem padł zabawkowy gokart o wartości 3500 zł. 42-latek usłyszał już zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Z kolei skradziony zabawkowy pojazd wrócił już do prawowitego właściciela.

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Dywitach wyjaśnili okoliczności kradzieży z włamaniem do jednego z budynków gospodarczych na terenie gminy. Do zdarzenia doszło we wrześniu 2022 roku.

Łupem sprawcy padł dziecięcy gokart o wartości 3500 złotych. Policjanci pracujący nad sprawą wpadli na trop mężczyzny mogącego mieć związek z przestępstwem, którym okazał się 42-letni mieszkaniec gminy Dobrego Miasta. W trakcie przeszukania jego posesji policjanci znaleźli skradziony zabawkowy pojazd, który już wrócił do prawowitego właściciela.

42-latek został zatrzymany i na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, do którego się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.