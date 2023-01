Nowy wygląd hali Urania. Czy motyw na elewacji wzbudzi tyle skrajnych emocji, co fasada Galerii Warmińskiej?

Ozdoba na Galerii Warmińskiej części mieszkańców kojarzy się z koronami drzew, innym z pajęczynami.

Teraz na nowym obliczu hali Urania pojawiła się ażurowa elewacja, będąca ewidentnie elementem dekoracyjnym. Czy nowy wygląd hali również wzbudzi tyle skrajnych emocji, co Galeria Warmińska przed laty?

Przypomnijmy, że umowy na remont HWS Urania w Olsztynie podpisano w czerwcu 2021 roku. Firma Mirbud zadeklarowała, że ukończy prace w ciągu 20. miesięcy od podpisania umowy. Gdyby wszystko poszło zgodnie z planem, właśnie byliśmy w przeddzień odebrania jednej z największych inwestycji Olsztyna.

Prezydent Olsztyna prowadzi mediacje z przedstawicielami firmy Mirbud, która jest wykonawcą inwestycji. Aktualny termin ukończenia inwestycji to 23 sierpnia 2023 roku. Nieoficjalnie mówi się, że wykonawca chce przesunięcie oddania głównego budynku hali o 44 dni. Ostatecznie mediacje jeszcze trwają a obydwie strony nie ujawniają ich przebiegu.

Pierwotny koszt przebudowy hali Urania to ponad 190 milionów złotych, z czego około 130 milionów to unijne dofinansowanie. Wykonawca chce jednak, aby miasto dołożyło do niej kilkadziesiąt milionów złotych. Dokładną kwotę poznamy dopiero po zakończeniu procesu mediacji.