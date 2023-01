Za stare lodówki nowy sprzęt bojowy? Akcja "OSP na straży środowiska" również w warmińsko-mazurskim

10 stycznia został zainaugurowany ogólnopolski projekt OSP na straży środowiska dedykowany także dla remiz z województwa warmińsko-mazurskiego. Za elektryczne śmieci, strażacy będą mogli zakupić nowy sprzęt bojowy.

Projekt koncentruje się wokół zbiórki elektrycznych śmieci, a jego integralnym elementem pozostaje edukacja ekologiczna w niestandardowej formie.

Dla siebie, straży i środowiska



— Projekt OSP NA STRAŻY ŚRODOWISKA otwiera nowy rozdział w historii Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie Ochotnicze Straże Pożarne na terenie całego kraju mają szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność. Jestem przekonany, że w zbiórkę elektrośmieci chętnie włączą się lokalne społeczności. Na co dzień druhny i druhowie śpieszą im z pomocą, dlatego wierzę, że wszystkie zepsute lodówki, pralki i inne urządzenia elektryczne, które przez lata gromadzimy w naszych domach, piwnicach i strychach, zostaną przekazane do lokalnych remiz. Stamtąd, trafią do recyklingu,

a pozyskane środki wrócą do strażnic. W ten sposób zyskują druhowie, ale także mieszkańcy i w szerszym ujęciu środowisko naturalne. Warto podkreślić, że zbiórki elektrycznych śmieci, jak też edukacja ekologiczna, doskonale wpisują się w strategię Związku OSP RP Florian 2050 — mówi druh Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Zbiórki elektrycznych śmieci będą miały ciągły charakter: do każdej remizy, która przystąpi do projektu będzie można oddać zarówno małogabarytowy, jak i wielkogabarytowy sprzęt. Uzupełnieniem działań będą specjalne wydarzenia (pikniki, eko eventy, zawody) którym również towarzyszyć będą zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Win-win



OSP na straży środowiska jest rozwinięciem projektu Elektryczne Śmieci, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 tysięcy mieszkańców.

— Dostrzegając potrzebę selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci w mniejszych miejscowościach, a także na obszarach wiejskich, szukaliśmy najlepszego partnera. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP okazał się najbardziej trafnym wyborem, nie tylko z uwagi na zaufanie społeczne i powszechny szacunek, jakim się cieszy, ale również ze względu na swój profesjonalizm i ogromny zasięg oddziaływania. Widzę olbrzymi potencjał tego projektu, który przyniesie wiele korzyści lokalnym remizom w uzupełnieniu wyposażenia; Strażakom w budowaniu pozytywnego wizerunku, ale także środowisku naturalnemu. Wszystkie elektryczne śmieci trafią do profesjonalnych zakładów przetwarzania MB Recycling, w których jesteśmy w stanie przetwarzać wszystkie rodzaje zużytego sprzętu — podkreśla Bartłomiej Hajduk, Dyrektor Generalny MB Recycling.

Ważnym aspektem projektu jest fakt, że każdy mieszkaniec będzie mógł wspomóc swoją remizę i środowisko – dbając jednocześnie o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – elektryczne śmieci nie powinny być przetrzymywane w domach, a mogą stanowić źródło dla cennych surowców, które po przetworzeniu wrócą na rynek.

Smart edukacja



Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. Turnieje szachowe pionami i figurami wykonanymi z elektrycznych śmieci, pokazy łazików marsjańskich z recyklingu, prezentacja uli z bębnów od pralek, wystawy dzieł sztuki w nurcie trash art, konkursy eko to tylko niewielka zapowiedź z bogatej oferty edukacyjnej.

— Cieszę się, że Młodzieżowe i Dziecięce Drużyny Pożarnicze, druhny i druhowie, a także społeczności lokalne będą miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy — podsumowuje Krzysztof Kieszkowski, Prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko.

W ramach wspólnych działań mieszkańcy będą wspólnie

ze strażakami-ochotnikami również sadzili lasy i łąki kwietne dbając o pszczoły i dzikie zapylacze.