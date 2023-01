Z okazji nowego roku życzymy sobie "do siego roku". Ale co to znaczy?

„Do siego roku” to jedno z najpopularniejszych życzeń noworocznych. Mało kto jednak wie, że jego początki dotyczą… spotkań wigilijnych! Kiedyś to sformułowanie było wypowiadane podczas wieczerzy wigilijnej. Gospodarz, łamiąc opłatek, życzył wszystkim „ażeby Bóg dozwolił doczekać do siego roku”. Życzenia te oznaczały mniej więcej tyle, co "życzę, żeby Bóg pozwolił doczekać w zdrowiu do nadchodzącego nowego roku". Zdarzało się także, że mówiono: Życzę ci pomyślności „od siego do siego roku”. Oznacza to, że chodzi o czas między rokiem, który się kończy, a tym, który nastąpi.

Słowo „siego” jest dopełniaczem staropolskiego zaimka wskazującego. Pierwotna postać brzmiała „si” znaczyła najprawdopodobniej tyle, co słówko „ten”. Formuła „do siego roku” oznacza więc w domyśle „do tego roku” i początkowo stanowiła właśnie zakończenie życzeń wigilijnych. Z czasem powiedzenie „do siego roku” przeszło na czas sylwestrowo-noworoczny i – jak widać – zostało w nim na dłużej.