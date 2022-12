Z OSTATNIEJ CHWILI: Wypadek podczas prac przy inwestycji tramwajowej. Mężczyzna został przysypany piaskiem, trwa akcja ratownicza

Dziś (wtorek 27 grudnia) około godz. 11 doszło do wypadku podczas prac przy inwestycji tramwajowej w Olsztynie na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Wyszyńskiego. Obecnie trwa akcja ratownicza.

Do wypadku doszło dziś (27.12) około godz. 11. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mężczyzna z nieznanych przyczyn został przysypany piaskiem podczas prac na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Piłsudskiego.

Aktualnie trwa akcja ratownicza, mężczyzna jest wydobywany spod piasku.

AKTUALIZACJA 11:40

Do wypadku doszło w momencie, kiedy poszkodowany mężczyzna znajdował się w wykopanym rowie. W pewnym momencie do wykopu podjechała ciężarówka, pod której ciężarem osunął się mokry piasek z gliną i przysypał mężczyznę do wysokości pasa.

Cały czas istniało ryzyko przewrócenia się ciężarówki na robotnika, dlatego przytrzymywały ją dwie koparki.

Mężczyzna został wyciągnięty z użyciem koparki i przymocowanej liny. Na miejscu pracują służby.

Więcej informacji wkrótce.

Karol Grosz