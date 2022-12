Ziobro: Za ETS kryje się dramatyczna forma ograbiania Polaków

W Ministerstwie Sprawiedliwości zorganizowano konferencję prasową, na której politycy Solidarnej Polski odnieśli się do kwestii opłat za ETS. Zdaniem ministra Ziobry, mamy do czynienia z „europejskim haraczem”.

Szef MS Zbigniew Ziobro zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o poparcie przygotowanego przez Solidarną Polskę projektu ustawy, która - jak mówił - zawiesi działanie systemu handlu emisjami ETS i zwolni Polaków z obowiązku płacenia narzuconego przez Komisję Europejską haraczu.

Szef resortu sprawiedliwości przekonywał, że ETS jest parapodatkiem, na którym cierpią polskie rodziny.

— Polska gospodarka i wszyscy Polacy zapłacili 33 mld zł w związku z funkcjonowaniem parapodatku w UE, systemu ETS. Każda 4-osobowa rodzina straciła średnio 3,5 tys. zł przez ten europejski haracz — stwierdził.

Zbigniew Ziobro stwierdził też, że przez system ETS polskie rodziny płacą wyższe rachunki.

— Znacznie wyższe rachunki za prąd i za ciepło są efektem opłat, jakie są nakładane na polskie przedsiębiorstwa przez system ETS. Za tym systemem kryje się dramatyczna forma ograbiania Polaków — powiedział minister sprawiedliwości.

Głos zabrał też Jacek Ozdoba:

— ETS to przerażający czynnik inflacyjny, który należy natychmiast zawiesić. Kupując produkty świąteczne ponosimy koszty ETS – powiedział.

— ETS to tak naprawdę podatek „od powietrza”. UE opodatkowała nam powietrze, chce opodatkować samochody i mieszkania – dodał.

Na początku listopada politycy SP poinformowali o złożeniu w Sejmie projektu zakładającego zawieszenie obowiązku sporządzania raportów na temat wielkości emisji CO2 za okres od 1 stycznia 2022 z czym skorelowane ma być „zawieszenie przepisów dotyczących dalszego postępowania z raportami oraz ustalania poziomu emisji w przypadku braku raportu lub jego nierzetelnego sporządzenia”. Ma to zmierzać - według polityków SP - do zawieszenia funkcjonowania w Polsce unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Źródło: wPolityce.pl