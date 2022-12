Olsztyn mówi TAK dla in vitro

Z niepłodnością zmaga się nawet co piątą parę w wieku prokreacyjnym. Światowa Organizacja Zdrowia zakwalifikowała niepłodność jako chorobę cywilizacyjną. Tymczasem najskuteczniejszą metodą leczenia jest in vitro, znane i stosowane na świecie od ponad 40 lat. Od przyszłego roku metoda ta będzie finansowana również w Olsztynie.

— Opracowaliśmy już projekt leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro i wysłaliśmy go do akceptacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji — mówi Sylwia Rembiszewska-Piątek, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. — Gdy dostaniemy zielone światło to w pierwszym kwartale przyszłego roku przygotujemy uchwałę Rady Miasta o przyjęciu programu do realizacji.

Urząd Miasta Olsztyna przeznaczył w przyszłorocznym budżecie 200 000 zł na ten cel. To oznacza, że 33 pary mieszkające w Olsztynie będą mogły już w 2023 roku starać się o dofinansowanie do procedury in vitro.

Przypomnijmy, że od ubiegłego roku mieszkańcy województwa warmińsko - mazurskiego mogą się starać o dofinansowanie do procedury in vitro także ze środków samorządu województwa.Ponadto trwają prace nad wsparciem niepłodnych par ze środków budżetu państwa. Wciąż można złożyć podpis pod obywatelskim projektem ustawy „TAK dla In Vitro”, która ma przywrócić, wycofaną w 2016 roku, refundację leczenia niepłodności. Projekt zakłada budżet na poziomie 500 milionów złotych rocznie.

— In vitro to dla wielu par jedyna nadzieja na upragnione dziecko. I dlatego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej rozpoczął zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem mającym przywrócić zablokowaną przez rząd PiS refundację in vitro — czytamy na stronie www.takdlainvitro.pl .

Aby projektem zajął się Sejm, musi go poprzeć co najmniej 100 tys. obywateli. Każdy kto chciałby oddać swój głos musi wejść na stronę TAK DLA IN VITRO. Podpisy zbierane będą do końca stycznia.

Źródło: olsztyn.eu