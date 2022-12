Senior chciał poszaleć na ekspresówce. Jego zapędy ukrócili olsztyńscy policjanci z grupy Speed

Grupa Speed do działania najczęściej wykorzystuje nieoznakowane radiowozy wyposażone w wideorejestratory. Jak skuteczne są ich działania, przekonali się dwaj kierowcy. Nie dość, że przekroczyli dozwoloną prędkość, to jak się okazało żaden z nich nie powinien znaleźć się za kierownicą pojazdu.

W poniedziałek (5 grudnia) popołudniu policjanci zatrzymali do kontroli na S51 na trasie Olsztynek-Olsztyn w miejscowości Miodówko osobowego opla. Kierowcą okazał się 72-latek, który na drodze z ograniczeniem 120 km/h, jechał aż 154 km/h, czyli przekroczył dopuszczalną prędkość o 34 km/h.

Jak się okazało, senior wsiadł za kierownicę pomimo rocznego, orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązywał go jeszcze tylko 5 dni.

Policjanci ustalili, że mężczyzna, był również osobą poszukiwaną do ustalenia miejsca pobytu przez Prokuraturę Rejonową w Iławie.



Niedługo później na ul. Sielskiej w Olsztynie, ci sami policjanci zatrzymali do kontroli 23-letniego kierowcę osobowego volkswagena, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 23 km/h. Mężczyzna miał cofnięte uprawnienia do kierowania, za co grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Obaj kierowcy byli trzeźwi. W obydwu przypadkach o ich losie zadecyduje sąd.