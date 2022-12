Mikołajki jak z bajki w Warmińskiej Aurze – spotkanie z Mikołajem, Fabryka Lizaków i Szkoła Kaligrafii!

Dla miłośników Mikołaja w Galerii Warmińskiej oraz w Aura Centrum Olsztyna zaplanowano niezapomniane przeżycia. Wszyscy odwiedzający 6 grudnia, w godz. 12-18, będą mogli poczuć się jak w bajce. W Galerii Warmińskiej będzie można zrobić sobie zdjęcie z Mikołajem na tronie oraz wziąć udział w świątecznych warsztatach tworzenia lizaków. W Aura Centrum Olsztyna natomiast Mikołaj zaprosi do swojego domu, gdzie każdy będzie mógł zostać jego pomocnikiem w Szkole Kaligrafii, Ozdabiania Bombek lub Dekorowania Pierniczków.

W tym roku olsztyńskie centra handlowe zaplanowały niesamowite atrakcje dla klientów z okazji Mikołajek. Warto tego dnia odwiedzić obie galerie, by przenieść się do magicznej krainy Mikołaja i poczuć niesamowity klimat świąt. Tradycyjnie już Galerii Warmińskiej w centralnym miejscu atrium, na poziomie 0, na specjalnym tronie zasiądzie św. Mikołaj, tym razem jednak na tronie w swoim pokoju. Każde dziecko będzie mogło zrobić sobie z nim zdjęcie i otrzymać słodki upominek. Co godzinę zaplanowano także warsztaty tworzenia świątecznych lizaków wraz z pokazem karmelarza. Będą dostępne różne kolory i smaki tych karmelowych słodkości.

„Mikołajki to wyjątkowy dzień, zwłaszcza dla dzieci. Nie mogło więc zabraknąć atrakcji w naszych galeriach. Cieszę się na tegoroczne aranżacje i pomysły, bo zbudują magiczną atmosferę świąteczną, ale przede wszystkim pozwolą się przenieść w bajkowy świat, co myślę z przyjemnością uczynią nie tylko dzieci, ale i dorośli” - podkreśla Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Oprócz spotkania ze Mikołajem i warsztatów dzieci będą mogły pobawić się w świątecznym zamku.

6 grudnia także Aura Centrum Olsztyna na drugim poziomie obok windy panoramicznej zamieni się w bajkową scenerię. Mikołaj zasiądzie na wygodnym fotelu i w otoczeniu Śnieżynek będzie czekał na najmłodszych, gotowy do rozmów i pozowania do zdjęć. To będzie chwila, którą warto uwiecznić! Dzieci podczas spotkania otrzymają słodki podarunek od Mikołaja i Śnieżynki. Mikołaj zaprosi także do pomocy w przygotowywaniu świąt. Będzie można nauczyć się kaligrafować (np. listy do Mikołaja), ozdabiać akrylowe bombki dekorować ciasteczka. Każde z chętnych dzieci otrzyma dzienniczek pomocnika Świętego Mikołaja, w którym będzie mogło zebrać potwierdzenia nabycia poszczególnych umiejętności. Każdy departament szkoły będzie oznaczony, w każdym z nich elfy będą prezentować poszczególne umiejętności i nadzorować pracę dzieci. Uczniowie po zdobyciu umiejętności niezbędnych do świątecznej pomocy otrzymają certyfikaty podpisane przez samego Mikołaja! Dzieci będą mogły zabrać ze sobą do domu własnoręcznie udekorowane pierniki i wykonane ozdoby.



Przypominamy, że w obu galeriach można zaopatrzyć się w opłatki wilijne u hostess przebranych za aniołki.

Ponadto 9 grudnia w Aurze w godz. 14-18 na poziomie +2 przy windzie panoramicznej odbędzie się akcja Kolędowe Open Piano. Wraz z Federacją Fosa będziemy w ten sposób wspomagać XVI edycję akcji "FOSa dzieciom i seniorom". Wsparcie można okazać za pośrednictwem https://zrzutka.pl/catnzm - wpłacając dowolną kwotę na zbiórkę i poczuć magię świątecznego pomagania! 10 grudnia natomiast w tej samej lokalizacji odbędzie się wielka akcja malowania ozdób świątecznych z Radiem Olsztyn. We wspólnej zabawie będą mogli wziąć udział wszyscy, którzy chcą zawiesić na swojej choince własnoręcznie pomalowane ozdoby. Radio Olsztyn przygotuje ozdoby do malowania dla dzieci i dorosłych. Aby wziąć udział w dekorowaniu świątecznych bombek wystarczy wrzucić datek do puszek wolontariuszy z Caritas Archidiecezji Warmińskiej. Wszystkie fundusze z cegiełek, zebrane w czasie akcji w Aura Centrum Olsztyna, zostaną przeznaczone na wsparcie Hospicjum dla dzieci w Olsztynie. Od 12 grudnia fanów słodkości zapraszamy na Świąteczny Festiwal Słodyczy.

W Galerii Warmińskiej do 11 grudnia trwa jarmark produktów włoskich, które mogą być doskonałym prezentem. Od 12 grudnia z kolei w tym samym centrum pojawi się Targ Wujaszków z regionalnymi wyrobami, które mogą z powodzeniem mogą zagościć na świątecznym stole.

Warmińska Aura #poprawsobienastrój