Lewica chce renty wdowiej. Poseł Kulasek z Olsztyna tłumaczy jak miałaby wyglądać

Drożyzna daje się we znaki, szczególnie samotnym seniorom. Muszą przeżyć, utrzymać dom za jedną emeryturę. Lewica rozpoczęła zbieranie podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą dotyczącą tzw. renty wdowiej. Dzisiaj na konferencji przez olsztyńskim oddziałem ZUS działacze Lewicy przedstawili szczegóły tego projektu.

— Projekt zakłada, że po śmierci małżonka można będzie korzystać z renty rodzinnej i 50 proc. własnego świadczenia emerytalnego — poinformował poseł Marcin Kulasek z Lewicy.

Obecnie nie ma takiej możliwości. Wdowa czy wdowiec mają prawo do renty rodzinnej. Ta w tym przypadku wynosi 85 proc. emerytury zmarłego współmałżonka. Jednak osiągając wiek emerytalny, trzeba wybrać, czy chcemy dostawać swoją emeryturę, czy też korzystniejsze będzie dla nas pobieranie 85 proc. świadczenia po zmarłym współmałżonku.

Na zmianach tych mogłoby zyskać ok. 1,5 mln seniorów. Skutki finansowe zmian ocenia się na ok. 14 mld zł rocznie, dlatego zmiany miałby być rozłożone na kilka lat.

W niektórych krajach jest możliwość łączenia świadczeń, bez ograniczeń jest to dopuszczone w systemie litewskim. W Czechach osoba uprawniona ma prawo do wyższego świadczenia w całości oraz do 50 proc. drugiego świadczenia. W Niemczech prawo dopuszcza możliwość łączenia świadczeń, ale w przypadku, gdy ich łączna wysokość przekracza ustalony limit — świadczenie obniża się o 40 proc. tego przekroczenia. Podobna zasada obowiązuje we Włoszech.

To kolejna inicjatywa środowisk lewicowych, bo od maja w sejmowej zamrażarce leży projekt Lewicy w sprawie rent wdowich. Jednak, jeśli teraz uda się zebrać 100 tys. podpisów pod projektem, to będzie musiał on trafić pod obrady Sejmu. Ponadto Lewica proponuje też podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł oraz ustanowienie bony turystycznego dla seniorów i pakietu leków za 5 zł.

am