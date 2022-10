Ile jeszcze potrwają prace remontowe przy Wysokiej Bramie?

— Zarówno Plac Jedności Słowiańskiej jak i fragmenty okolicznych ulic: 11 Listopada, Curie Skłodowskiej i Nowowiejskiego są nieprzejezdne. Trwają prace związane z budową sieci podziemnych – gazociągowych, ciepłociągów, sieci elektroenergetycznych i kanalizacji deszczowej — odpowiada Marta Bartoszewicz.

Okazuje się, że część tych sieci była w bardzo złym stanie, a wykonawca napotyka też niezidentyfikowane przyłącza. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to jeszcze w tym roku rozpoczną się prace stabilizacyjne pod torowisko. Jednak jeszcze daleka droga do udrożnienia tego terenu i doprowadzenia go do przejezdności.

— Szacujemy, że zostanie on otwarty dla ruchu samochodowego w październiku przyszłego roku — mówi rzecznik.

Do tego czasu także piesi muszą liczyć się z mniejszymi lub większymi utrudnieniami. Wykonawca co jakiś czas zmienia i będzie zmieniał organizację ruchu, w zależności od tego jakie prace będzie prowadził i jaki fragment tego terenu będzie musiał w związku z tym wyłączyć z użytkowania.