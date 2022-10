Maciej Kowalewicz ma dopiero 23 lata a już jest w światowej czołówce strzeleckiej. Kolejny sukces zawodnika z Olsztyna

Znany w środowisku strzeleckim duet z Olsztyna zaczyna nam robić apetyt na medale. To Bogdan Kowalewicz – zawodowo trener, a prywatnie ojciec strzelca Macieja Kowalewicza, młodego zawodnika Gwardii Olsztyn. Panowie od lat wspólnie trenują strzelectwo sportowe.

— Chociaż… nie jest łatwo oddzielać rolę trenera i ojca — zaznacza Bogdan Kowalewicz.

Za nim lata wspólnych treningów i... kibicowania. W Kairze, w czasie startu na trwających jeszcze Mistrzostwach Świata, siedział kilka metrów za synem i uważnie śledził każdy jego ruch. W strzelectwie decydują detale i milimetry. - Szkoda tych 8 punktów w postawie stojącej w finale. Widać, że jeszcze musimy popracować – analizuje start syna, po czym szybko dodaje: - Ale bardzo jestem zadowolony z wywalczonego 6 miejsca na Mistrzostwach Świata!

Bo Maciej Kowalewicz do swojego strzeleckiego CV dopisać może 6 miejsce w karabinie 3 postawy na dystansie 50 metrów, wywalczone w ostatni weekend w Kairze. To wymagająca konkurencja, bo zawodnicy muszą przy maksymalnym skupieniu strzelać leżąc, stojąc i klęcząc. A to wiąże się z różnymi ustawieniami choćby samego karabinu, przyrządów celowniczych w różnych pozycjach strzeleckich. To też sprawdzian odporności na stres.

— Dostałem się do finału, bo w kwalifikacjach uzyskałem wysoki wynik 592 punktów — opisuje swój start Maciej Kowalewicz. — Zacząłem kwalifikacje nie najlepiej, wynikiem 193 w postawie klęcząc. A maksymalnie można zdobyć 200 punktów z każdej postawy. Jednak w leżącej straciłem już tylko jeden punkt, a w stojącej miałem wynik 200/200 i jestem bardzo zadowolony, ponieważ to jest dla mnie ogromnym sukcesem. To znaczy, że nie straciłem żadnego punktu i ostatecznie właśnie to dało mi awans do finału.

— W finale strzelało mi się bardzo dobrze, jednak w stojącej popełniłem błąd i zakończyłem finał na 6 miejscu. Ale mimo wszystko wspaniałym i jestem z niego zadowolony, ponieważ jest to mój pierwszy finał mistrzostw świata. Bardzo udany — dodaje.

W finale o miejsca na podium walczyło dwóch Polaków. Bardziej doświadczony Tomasz Bartnik z Legii Warszawa potwierdził swoją znakomitą formę i wywalczył tytuł wicemistrza świata w karabinie na 50 metrów w trzech postawach. To olimpijska konkurencja, więc Bartnik jednocześnie wywalczył olimpijską kwalifikację dla polskich strzelców. To olimpijska „przepustka”, która umożliwia start na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku.

— Teraz jest radość i chęć dalszej walki, ale w szerszej perspektywie ta kwalifikacja oznacza przede wszystkim spokój — komentuje Tomasz Bartnik, wicemistrz świata. — Mogę już zacząć przygotowania pod Paryż, startując oczywiście w najważniejszych imprezach nadchodzącego sezonu, czyli na przykład w Mistrzostwach Świata i Europy. Ale nie muszę już wyjeżdżać na każdy puchar świata.

— Przed nami sporo pracy, ale wiele osób nas wspiera i pomaga. To jest nasz wspólny sukces i chcę im przy okazji naszych dobrych startów podziękować — dodaje olsztyński trener Bogdan Kowalewicz. — Otrzymujemy duże wsparcie nie tylko od Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ale też od Olsztyna. Od samorządu, klubu i kibiców, którzy nas do tej pracy motywują.