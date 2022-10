Starosta olsztyński Andrzej Abako trzeci, wójt Stawigudy Michał Kontraktowicz szósty. Plebiscyt na Samorządowca 2022

Coraz bliżej do zakończenia naszego plebiscytu na Samorządowca 2022. Sprawdziliśmy jakie pozycje mają samorządowcy z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Jak co roku wybieramy najpopularniejszego w województwie starostę, prezydenta, burmistrza i wójta.

O tym, czy i jak skuteczny jest dany samorządowiec świadczy to, w jaki sposób jest postrzegany przez wyborców. Dlatego zachęcamy do głosowania na tych, którzy – zdaniem naszych czytelników – zasługują na głos.

Warto przy okazji przypomnieć, że tym roku głosowanie ma wymiar szczególny, w związku z decyzją sejmu o przedłużeniu kadencji władz samorządowych do 30 kwietnia 2024 roku. Przypomnijmy, że do 1998–2017 kadencja trwała 4 lata, a od 2018 roku została wydłużona do 5 lat.

Po zmianie samorządowcy będą zarządzać o 1,5 roku dłużej.

Jak głosować?

Samorządowcy zostali podzieleni na trzy kategorie: burmistrz i prezydent, starosta i wójt.

Głosujemy oddając głos za pomocą SMS-a, wysłanego na numer 7248 z kodem danego samorządowca. Koszt SMS wynosi 2,46 zł z VAT. Plebiscyt trwa od dnia 28 września do 31 października 2022 r.

W tej pierwszej kategorii (powiat olsztyński i Olsztyn) w momencie tworzenia artykułu najwyżej (20 miejsce) zajmował prezydent Olsztyna a tuż za nim byli burmistrz Barczewa i burmistrz Biskupca. Z kolei Andrzej Abako starosta olsztyński w swojej kategorii był na 3 miejscu. Wśród wójtów z powiatu olsztyńskiego najwyższą, 6 pozycję zajmuje Michał Kontraktowicz, wójt Stawigudy.

Poniżej publikujemy wyniki, które, co warto zauważyć, szybko się zmieniają. Warto je więc śledzić na bieżąco.

Wójt

Starosta

Burmistrz i prezydent