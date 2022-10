Ogromna szansa dla Olsztyna. Marszałek Brzezin jedzie do Brukeseli negocjować pieniądze na ul. Nowobałtycką

Jak udało nam się dowiedzieć, na Warmię i Mazury popłynie szeroki strumień unijnej gotówki. Łącznie to ok. 210 mln zł. Część z nich ma zostać przeznaczona na budowę ul. Nowobałtyckiej w Olsztynie. Jaka? Tego dowiemy się po negocjacjach, które marszałek Gustaw Marek Brzezin przeprowadzi w Brukseli w połowie października.

Planowana budowa ul. Nowobałtyckiej w Olsztynie wciąż wywołuje wiele obaw o jej realizację. Pierwszą z nich jest koszt tej inwestycji. Projekt i wycena budowy Nowobałtyckiej jest już nieco wiekowy, a wyliczenia sprzed kilku lat mają się nijak do obecnych kosztów. Obecnie szacuje się, że całkowita kwota potrzebna na budowę 5 kilometrów dwupasmowej drogi to około 250 mln zł, jednak nie są to oficjalne wyliczenia. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego dzięki tzw. kontraktowi programowemu uzyskał 45,8 mln euro, czyli ponad 210 mln zł.

Problem polega na tym, że z tej kwoty trzeba również wydzielić pieniądze na „Poprawę dostępności komunikacyjnej subregionu EGO”. Ile z tej puli zostanie więc przeznaczone na olsztyńską inwestycję? Tego dowiemy się po negocjacjach. Marszałek Gustaw Marek Brzezin w połowie października udaje się w tym celu do Brukseli.

Nowobałtycka to ogromna szansa dla Olsztyna

Dzięki budowie ul. Nowobałtyckiej zyska zarówno gmina, jak i sami mieszkańcy. Droga będzie dotyczyć szczególnie osób mieszkających na Gutkowie, Redykajnach czy w mniejszej części Likusach. Bałtycka w obecnym kształcie to stara droga wiejska, która z biegiem czasu nabrała miano jeden z głównych ulic Olsztyna. Mieszkańcu Gutkowa i Redykajn podnoszą argumenty, że jest ona ciasna, kręta i niebezpieczna, a na budowę ul. Nowobałtyckiej patrzą jak na zbawienie.

Budowa ul. Nowobałtyckiej może zupełnie odmienić Olsztyn. Nie będzie to obwodnica, ani droga szybkiego ruchu, jednak w znacznym stopniu odmieni komfort życia mieszkańców Gutkowa i Redykajn.

Sprawę komentuje przewodniczący Rady Miasta Robert Szewczyk, który od lat mieszka w Gutkowie.

— Dla mieszkańców Gutkowa, Likus i Redykajn nie ma w Olsztynie ważniejszej inwestycji niż budowa ul. Nowobałtyckiej. Od lat rozmawialiśmy z zarządem województwa w tej sprawie — zauważa Robert Szewczyk — Ulica Nowobałtycka to nic innego jak obwodnica Gutkowa, Likus i Redykajn. Obecnie stara Bałtycka, która została przerobiona z drogi wiejskiej, przenosi cały ruch i jest bardzo niebezpieczna zarówno dla pieszych, jak i samych kierowców. W tej chwili mieszkańcy Gutkowa dzielą się na tych, którzy mogą wysłać bezpiecznie dzieci do szkoły i na tych, którzy muszą je przeprowadzać przez niebezpieczną ulicę — tłumaczy.

Nowobałtycka nie powstanie od razu

Budowa ul. Nowobałtyckiej to kolejna ogromna inwestycja, na którą samorząd Olsztyna musi znaleźć czas i przede wszystkim pieniądze. Całkowity koszt inwestycji przy obecnych cenach to około 250 mln zł, z tym, że może się on znacznie zmienić. Przy dofinansowaniu z kontraktu programowego, droga będzie musiała powstać do 2027 roku, i taki termin wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobny. Po pierwsze, mamy w Olsztynie rozpoczętych już kilka strategicznych inwestycji, a po drugie, gminy nie stać na wkład własny do tak dużego projektu, który nawet przy dofinansowaniu unijnym i tak będzie wynosił kilkadziesiąt milionów złotych. Na takie wydatki trzeba się odpowiednio przygotować.

Gdzie budują drogę, tam są kontrowersje

Wydaje się, że to stwierdzenie jest najbardziej odpowiednie w obecnych czasach. Przykładów nie musimy szukać daleko, wystarczy spojrzeć na "szesnastkę" lub północną obwodnicę Olsztyna. Głównymi osobami podnoszącymi sprzeciw są najczęściej szeroko pojęte organizacje ekologiczne. W przypadku ul. Nowobałtyckiej nie było inaczej.

Przeciwnicy inwestycji podnoszą m.in bliskość drogi do jeziora Żbik. Miasto zapewnia, że będzie to nowoczesna droga z wszystkimi standardami oczyszczającymi deszczówkę i zapobiegająca dostawaniu się spalin do terenów zielonych.

Jaki przebieg będzie miała ul. Nowobałtycka?

Nowobałtycka ma być przedłużeniem obecnej ul. Bałtyckiej. Zacznie się ona obok wiaduktu na obecnej ul. Bałtyckiej o będzie biegła dalej aż do wylotu z Olsztyna. Jej przebieg będzie praktycznie prostopadły do ronda OKS. Z obecną ul. Bałtycką skrzyżuje się dopiero za Gutkowem w kierunku Jonkowa.

Miasto posiada aktualny projekt ul. Nowobałtyckiej, który ratusz składał to pierwszej edycji Polskiego Ładu: Programu inwestycji strategicznych. Jego koszt to niemal 640 tys. zł. Projekt jednak nie spotkał się z aprobatą rządu, i nie został wybrany do realizacji. Pomysł jednak nie przepadł, a miasto posiada wszystkie aktualne dokumenty do planowania i realizacji inwestycji. Przebieg ul. Nowobałtyckiej możemy zobaczyć na poniższej ilustracji.

Teraz pozostaje nam czekać na przebieg negocjacji między marszałkiem a organami Unii Europejskiej. Jeśli rozmowy przebiegną pomyślnie, powstanie ul. Nowobałtyckiej będzie tylko kwestią czasu.

Karol Grosz