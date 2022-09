Nowe łóżka dla rodziców małych pacjentów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Łóżko dla rodzica czuwającego przy dziecku w szpitalu wciąż jest na wielu oddziałach pediatrycznych tylko marzeniem. Brak miejsca dla rodzica to nie tylko problem z jakością snu, ale także wrażenie bycia nieproszonym gościem.

— Fundacja Ronalda McDonalda zmienia rzeczywistość publicznych szpitali dziecięcych dzięki coraz większemu zaangażowaniu donatorów, przyjaciół Fundacji, którzy sami będąc rodzicami widzą, ile można zrobić, gdy zamiast mówić jak być powinno, proponuje się gotowe rozwiązanie problemu. Wiemy, że zmiana warunków pobytu rodzica z dzieckiem w szpitalu jest możliwa, zaczyna się od łóżka i nie można jej odkładać na przyszłość, jeśli nie chce się nagle być zaskoczonym wyborem: karimata lub krzesło — mówi Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Wykonawcza Fundacji Ronalda McDonalda.

Pierwsze 423 łóżka dla mamy i taty trafiły do Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w 2015 roku. To była ogromna zmiana podejścia, ponieważ łóżko dla rodzica stanęło przy każdym łóżku dziecka, a dzięki Fundacji powstał pierwszy szpital w Polsce, w którym żaden rodzic nigdy nie spał na podłodze.

W szpitalu WUM leczą się dzieci z całego kraju, współpracują z nim lekarze i szpitale z całej Polski, stąd przykład rozwiązań, które tu stały się standardem, szybko stał się znany. Łóżka świetnie się sprawdzały, bo chwalili je rodzice zarówno spędzający w szpitalu kilka dni jak i kilka tygodni i w efekcie inne szpitale wracały do Fundacji z prośbą o współpracę i pomoc.

— Kolejne partie łóżek wysłaliśmy do Łodzi, Koszalina, Białegostoku, Gdańska, Suwałk, Kępna, Krakowa, Ustrzyk Dolnych, Ełku, Legnicy, Włodawy, Włoszczowy, Wyszkowa, Lublina, Rzeszowa, Częstochowy i Olsztyna. Aby docenić zmianę, warto posłuchać opinii rodziców i dzieci. Tak, także dzieci! One często mówią, że dla nich łóżka są super, bo mama może być cały czas obok i jest jej wygodnie! Fundacja przekazała 671 łóżka dla rodziców 20 szpitalom w Polsce — podsumowuje Katarzyna Rodziewicz.

Łóżka są rozkładane, wygodne, łatwe do czyszczenia i bardzo potrzebne w szpitalnej codzienności, co zgodnie podkreślają także pielęgniarki i lekarze. W ciągu dnia można je złożyć i jako fotel zajmują mniej miejsca, a wieczorem zamienić w wygodne miejsce do spania. Rodzice hospitalizowanych dzieci doceniają jakość snu.

— Bardzo się cieszę, że Fundacja Ronalda McDonalda zdecydowała się wesprzeć nasz szpital i w wymierny sposób poprawić komfort pobytu opiekunów naszych pacjentów. Takie łóżka doskonale się sprawdzą w oddziałach szpitalnych. W ciągu dnia mogą pełnić rolę komfortowych foteli dla rodziców pacjentów, a w nocy można je rozłożyć i odpocząć również w pozycji leżącej. Zazwyczaj opiekunowie towarzyszą naszym pacjentom w oddziałach całodobowo, zatem wygoda i możliwość odpoczynku są dla nich dużym udogodnieniem — mówi lek. Barbara Chwała, zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

Jak podkreślają lekarze, obecność rodzica przy dziecku to część terapii, której nie da się niczym zastąpić. 10 łóżek w Olsztynie przekazały w imieniu Fundacji jej przyjaciółki i donatorki – Anetta Stradomska i Iwona Kasperek, licencjobiorczynie McDonald’s.

— Choroba dziecka, związana dodatkowo z pobytem w szpitalu, jest trudnym i stresującym czasem dla całej rodziny. Z pomocą przychodzą wtedy wszystkie programy Fundacji, a jej misja „Aby rodzina mogła być razem” nabiera konkretnego wymiaru. Rodzice bardzo sobie cenią fakt, że zaraz przy łóżku dziecka jest dostępne łóżko dla nich. Jestem przekonana, że dobra jakość snu mamy i taty zawsze przekłada się na samopoczucie dziecka i atmosferę na oddziale — podkreśla Anetta Stradomska.

Szpital Dziecięcy w Olsztynie obecnie posiada 271 łóżek pediatrycznych. Przy obłożeniu na poziomie ok. 260 pacjentów - całodobowo w szpitalu dodatkowo przebywa 150 opiekunów, co zwiększa liczbę osób w oddziałach do ok. 400 każdej doby w ciągu roku. Wszystkim opiekunom naszych pacjentów zapewniamy w salach chorych rozkładane łóżka, jednak każde dodatkowe łóżko, zwłaszcza mogące pełnić w ciągu dnia rolę wygodnego fotela, z pewnością dodatkowo zwiększy komfort pobytu rodziców przy dzieciach.