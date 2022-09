Razem dla Poli. Już w niedzielę koncert charytatywny dla 10-letniej Poli walczącej z ciężką chorobą nowotworową

Pola Kozioł to 10-letnia mieszkanka Fromborka. Lubi kolor miętowy i kocha zwierzęta — a najbardziej sowy. I niestety zachorowała na złośliwy nowotwór mózgu.

— 5.08.2022 — data, która zmieniła nasz świat bez ostrzeżenia. 1,5 roku diagnozowania zawrotów głowy u Poli. A to zniesiona lordoza szyjna, a to problemy z błędnikiem. Nic poważnego. I w końcu neurolog, który uwierzył w to, co nasza córka opowiada. A to wszystko były objawy głównego problemu — rdzeniak płodowy. Nowotwór złośliwy, IV stopień złośliwości — przekazują Agnieszka i Łukasz, rodzice Poli.

Pola jest już po skomplikowanej operacji mózgu, wykonanej w celu usunięcia guza. Pola jest już po skomplikowanej operacji mózgu, wykonanej w celu usunięcia guza.

— Pola jest dzielna i walczy. Czeka ją jednak minimum 1,5 roku walki z potężnym wrogiem. I już wiemy, że walki bardzo kosztownej w kwestii rehabilitacji. Kto może, niech pomoże. Dziękujemy — proszą rodzice chorej Poli.

Aby pomóc dziewczynce, stowarzyszenie Teraz Warmia organizuje wydarzenie charytatywno-rekreacyjne pod nazwą „Razem dla Poli”, które odbędzie się w niedzielę 25 września na Rynku we Fromborku.

— Wszyscy mieszkańcy Fromborka, Braniewa, Elbląga i okolic chcą włączyć się w akcję. Jesteśmy zszokowani tak wielką chęcią pomocy. I ta pomoc jest bardzo potrzebna. Dlatego organizujemy to wydarzenie. Chcemy wesprzeć tę rodzinę — niech wiedzą, że nie są sami. Lokalna społeczność nie zawsze była zgodna w kwestii wydarzeń kulturalnych, ale jak się okazało, zjednoczyła się wspólnie w tym celu charytatywnym. Każdy chce pomóc, każdy chce być w tę niedzielę z nami — mówi Sylwia Kalinowska, przedstawicielka stowarzyszenia Teraz Warmia.



I dodaje: — Urząd Miasta i Gminy Frombork, Centrum Kulturalno-Biblioteczne we Fromborku, Braniewskie Centrum Kultury, Archikatedra Frombork, OSP Frombork i wszystkie okoliczne instytucje kulturalne — wszyscy włączyli się w tę akcję. Zbieramy też przedmioty na licytację. Jest to ktoś z naszej lokalnej społeczności — dobrze wiemy, że mógłby być to każdy z nas.

Stowarzyszenie Teraz Warmia działało do tej pory lokalnie i bardziej w charakterze kulturalnym. To ich pierwsze tak duże przedsięwzięcie — i to w szczytnym celu.

— Dla nowicjusza jest to trudna do realizacji inicjatywa. Ale na pewno damy sobie radę. Wiele osób wyraża chęć pomocy — przekazuje Sylwia Kalinowska.

— Cały czas zgłaszają się do nas nowe podmioty, które chcą wziąć udział akcji. Dziś zgłosił się do nas kierowca rajdowy, który również weźmie udział w wydarzeniu. Szykuje się naprawdę fajna akcja. Oby tylko pogoda dopisała — informuje przedstawicielka stowarzyszenia Teraz Warmia.

— Otworzymy swoje serca. W życiu przecież chodzi o to, aby robić coś pozytywnego i pożytecznego. Trzeba przynieść uśmiech i pozytywne emocje, które przekażemy Poli i jej rodzicom. I będziemy się dobrze bawić — zaprasza Sylwia Kalinowska.

Podczas koncertu wystąpi między innymi Gracjan Kalandyk, Julia Kowal oraz zespoły: Yabadoo, Enigma i Warmianki. W trakcie koncertu przewidziano dodatkowe atrakcje, takie jak: turniej teqoball, pokazy Warmińskiej Grupy Eksploracyjnej, pokazy strażackie, miasteczko wojskowe, dmuchańce, warsztaty artystyczne, animacje, szukanie skarbów, licytacje, loteria fantowa, stoiska gastronomiczne i pyszne przekąski. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka pieniężna do puszek.