Olsztyn: Akcja "Książka za worek śmieci" zakończona sukcesem

„Książka za worek śmieci” to społeczna akcja sprzątania świata zainicjowana w 2019 roku przez Annę Jaklewicz, podróżniczkę i edukatorkę. Podczas niej uczestnicy sprzątają tereny zielone, które z powodu zaśmiecenia wymagają interwencji. W ramach podziękowania za pomoc w oczyszczaniu miasta na zarejestrowanych czekają książki.

— Akcja odbywa się tam, gdzie jest taka potrzeba oraz gdzie znajdę partnerów chętnych do współpracy — mówi Iza Sałamacha, koordynatorka akcji w Olsztynie.

W sobotę 17 września akcja „Książka za worek śmieci” odbyła się w wszystkich województwach Polski, po raz drugi dotarła również do Olsztyna.

— Udało się! Znowu ludzie dobrej woli dopisali w trosce o środowisko. Zebraliśmy ponad tonę śmieci - ponad 100 worków śmieci oraz odpady wielkogabarytowe - m.in. materace, wykładzinę, telewizor, grill, czy odpady budowlane — mówi koordynatorka akcji. — Lasek pomiędzy Jarotami a Nagórkami w Olsztynie znów odetchnął.

Na miejscu ochotnicy oprócz książek otrzymali rękawice i worki, niezbędne do sprzątania. W ubiegłym roku około 50 ochotników podczas akcji zebrało ponad tonę śmieci.

— Przerażające jest to, ile śmieci znów tam zebraliśmy — po raz kolejny to ponad tona. Ponad 100 worków, ponad 40 dorosłych i ponad 20 dzieci. To dla mnie radość i smutek jednocześnie — mówi Sałamacha. — W głowie mam mnóstwo pytań. Dlaczego ludzie tak chętnie wyrzucają odpady na łono natury? Dlaczego jest nieme przyzwolenie na takie zachowania w tej okolicy? Dlaczego deweloper budujący tam mieszkania nie zadba o kontenery czy śmietniki dla pracowników, którzy nagminnie wyrzucają tam butelki po spożytych napojach, ale także odpady budowlane - wiadra z zaprawą cementową czy smołę?

Niestety, takich sytuacji jest więcej, tereny zielone są nagminnie zanieczyszczone, czy to lasy czy przyjeziorne tereny. Ludzie nie zastanawiają się nad konsekwencjami swoich czynów i beztrosko wyrzucają śmieci w miejsca, które nie są do tego przeznaczone. Jednym z takich problemów podzielił się z nami czytelnik Gazety Olsztyńskiej pisząc:



— Chciałbym nagłośnić problem dzikiego pozostawiania śmieci nad naszymi jeziorami w Olsztynie. Kiedy spacerowałem wzdłuż brzegu jeziora Trackiego, a także wzdłuż brzegu jeziora Skanda od kapliczki Jakuba Blacka Schönwalde w kierunku wsi Szczęsne w całej okolicy, w lesie czy nad samą wodą znajdują się całe sterty śmieci — można przeczytać w wiadomości od czytelnika.

Akcja “Książka za worek śmieci” to kropla w morzu potrzeb, jednak jej uczestnicy pokazują, że nie godzą się na śmieci wokół i że chcą dbać o przyszłość naszej planety.

— Dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas w sobotę, by posprzątać. Książka za worek śmieci to tylko symboliczna nagroda za pracę. Wierzę, że natura się odwdzięczy. Serce raduje się, kiedy widzę, że zaangażowanie nie ma płci, wieku, statusu społecznego, a najbardziej, kiedy widzę sprzątające całe rodziny — podsumowuje Iza Sałamacha.

Poza Olsztynem swoje miasta sprzątali także mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic, Białegostoku, Opola, Rzeszowa, Gorzowa Wielkopolskiego i Kielc.