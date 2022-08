Ile latają posłowie? Kto najwięcej? Ile za to zapłacił podatnik? Stawkę otwierają politycy opozycji! Na pierwszym miejscu... Napieralski

Od 12 listopada 2019 roku do 30 czerwca br. posłowie latali 16 323 razy samolotem, za co Kancelaria Sejmu zapłaciła blisko 9 mln 694 tys. zł. Lotnik-rekordzista Grzegorz Napieralski (KO) latał za nasze średnio co trzy i pół doby. Tuż za nim jest poseł KO Sławomir Nitras - pisze czwartkowy „Super Express”.