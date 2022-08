Oszuści w Olsztynie nie śpią. Metoda "na blika" ciągle w modzie

Mężczyzna wiedział, że jego znajomy niedawno został ojcem i te pieniądze mogły mu być potrzebne. Po paru minutach od zrealizowania płatności jego znajomy zadzwonił do niego z informacją, że ktoś włamał się na jego profil społecznościowy i wysłał wiadomości z prośbą o pomoc finansową do wielu znajomych.

Niestety nie był to jedyny przypadek... 35-letnia kobieta otrzymała kilka telefonów od różnych osób z informacją, że "pisze" do nich na komunikatorze społecznościowym z prośbą o przesłanie pieniędzy poprzez BLIK. Kobieta od razu chciała zareagować i wejść na swój profil, aby temu zaprzestać, jednak nie mogła, była w pewien sposób zablokowana. Znajomi zaczęli wysyłać do niej wiadomość mms, aby pokazać jak wygląda ta rzekoma prośba o kod BLIK, żeby coś opłacić, lecz kobieta wiedziała, że to nie ona i jej znajomi wpadli w ręce oszusta. Niestety jedna ze znajomych jej osób dokonała tej wpłaty blikiem.

Wykorzystując nasze portale społecznościowe, komunikatory którymi się posługujemy cyberprzestępca kradnie naszą tożsamość, podszywając się pod nas i w ten sposób usiłuje wyłudzić pieniądze, prosząc o pomoc finansową. Namawia nas do wygenerowania kodu płatności telefonem, który mamy my przesłać, czyli naszemu "znajomemu".