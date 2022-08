„Oblicza Warszawy. Od placu Defilad do placu Konesera”. Uznany warmiński artysta z kolejną wystawą w stolicy

„Oblicza Warszawy. Od placu Defilad do placu Konesera” – tak zatytułowana jest wystawa, która została zainaugurowana 18 sierpnia w Centrum Praskim Koneser na warszawskiej Pradze-Północ. Ekspozycja to zbiór prac związanego z Olsztynem i Warmią Łukasza Zedlewskiego, absolwenta i wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Nadwiślańskie plenery, wysokościowce Śródmieścia czy zrewitalizowane Centrum Praskie Koneser w Warszawie. To niektóre z motywów, obecnych w pracach utalentowanego, urodzonego w Olsztynie artysty, Łukasza Zedlewskiego, które można podziwiać w stołecznym Koneserze. Uwiecznione na obrazach miejskie krajobrazy pokazują dynamiczny rozwój Warszawy w ostatnich dekadach.

– Warszawa to metropolia rozwijająca się w nadzwyczajnym tempie. I to nie tylko jej centrum, ale też niemal każdy zakamarek. Szczególnie widać to na terenie artystycznej Pragi-Północ, która w ostatnich trzech dekadach przeszła bardzo widoczną metamorfozę. Dziś Warszawa, dzięki stale rozbudowującej się infrastrukturze, staje się jednym, spójnym organizmem – podkreśla Łukasz Zedlewski, autor cyklu „Oblicza Warszawy. Od placu Defilad do placu Konesera”, artysta związany z Warszawą i Olsztynem. Jego prace można oglądać m.in. w Olsztyńskiej Galerii Sztuki, a na obrazach często pojawiają się olsztyńskie i warmińskie krajobrazy: jezioro Pluszne, katedra w Olsztynie czy Łyna.

Mecenasem prac autorstwa Łukasza Zedlewskiego, wystawianych w Centrum Praskim Koneser, jest Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development S.A. (spółka realizuje projekt hotelu w Rybakach na Warmii) i prezes renomowanej pracowni architektonicznej Juvenes-Projekt. To również inwestor Konesera, jednej z najlepszych rewitalizacji obiektów zabytkowych w Polsce, wieżowca Złotej 44 - według projektu światowej sławy architekta Daniela Libeskinda, a obecnie przygotowuje projekt hotelu w Rybakach, który będzie jednym z najbardziej ekologicznych obiektów tego typu w Polsce. Prywatnie to również entuzjasta sztuki i zrównoważonego rozwoju Warszawy, a także warmiński społecznik odpowiedzialny za rewitalizację zabytków oraz szerzenie lokalnej kultury. Podczas jego rozmów z artystą zrodził się pomysł ukazania dynamicznie zmieniającej się przestrzeni stolicy.

Organizatorem wystawy „Oblicza Warszawy. Od placu Defilad do placu Konesera” jest Centrum Praskie Koneser, a jej partnerami są: BBI Development S.A., Liebrecht & wooD Poland, Juvenes-Projekt i Olsztyńska Galeria Sztuki. Ekspozycja jest dostępna dla zwiedzających bezpłatnie, do 15 września (codziennie, w godz. 8.00-20.00).