"Die Welt": "Polska silna jak nigdy dotąd. Stała się centralnym graczem w polityce europejskiej". Nawiązano do wywiadu "Sieci"!

Rzadko kiedy wywiady polityków w polskich magazynach informacyjnych wywołują echa poza granicami kraju. Ale kiedy Jarosław Kaczyński rozmawia z prasą, dyplomaci w Brukseli czy Berlinie też uważnie czytają. Bo to, co mówi lider narodowo-konserwatywnej partii rządzącej PiS i najpotężniejszy polityk w kraju, często jest nie tylko prowokacyjne, ale ma też charakter wyznaczający trendy w polskiej polityce

— zauważa gazeta.

Znaczenie wywiadu prezesa PiS dla „Sieci”

Jeśli dotyczy to również wywiadu, jakiego Kaczyński udzielił tygodnikowi „Sieci”, to nie wróży to dobrze – mogli pomyśleć w budynku Berlaymont, siedzibie Komisji Europejskiej. W wywiadzie prezes PiS zapowiedział kurs konfrontacyjny z Brukselą” - pisze „Welt”.

Nie pasujemy do niemiecko-rosyjskich planów dla Europy

— powiedział Kaczyński.

Niezależna, silna gospodarczo, społecznie i militarnie Polska jest dla nich przeszkodą — dodał.

Takie tony, jak te (…) nie są niczym nowym. Nowością są jednak warunki ramowe: Polska - i Kaczyński ma w tym względzie rzeczywiście rację - jest silna jak nigdy dotąd. Wojna Rosji na Ukrainie sprawiła, że Polska, państwo frontowe, stała się centralnym aktorem w polityce europejskiej

— czytamy.

„To z kolei stawia przed Brukselą wyzwania”, bowiem Polska z 38 milionami mieszkańców „jest jednym z największych krajów UE. Z potężną armią, która wkrótce będzie największa w Europie, Polska zabezpieczy wschodnią flankę NATO” - pisze „Welt”.

Polska wyrosła na centralnego partnera polityki bezpieczeństwa USA w Europie

— powiedział w rozmowie z „Die Welt” warszawski szef amerykańskiego think tanku German Marshall Fund Michał Baranowski.

Nie pozostanie to bez konsekwencji dla międzynarodowej pozycji Polski. Polska gospodarka również rozwija się dynamicznie, w niektórych przypadkach rośnie o ponad 5 procent rocznie. A kraj ten jest prawie niezależny energetycznie od Rosji, ma terminal skroplonego gazu ziemnego na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, otwiera w tym roku gazociąg, którym będzie sprowadzany gaz z Norwegii do Europy Środkowej, a także wchodzi w energetykę jądrową.

Wszystko to są tak naprawdę warunki wstępne do zajęcia pozycji formacyjnej w UE

— podkreśla niemiecka gazeta.

Najwyraźniej KE nie znalazła jeszcze odpowiedzi na pytanie, jaką rolę można przypisać Polsce.

W każdym razie traktuje Warszawę inaczej niż Budapeszt. Uruchomiła przeciwko Węgrom tzw. mechanizm praworządności. (…) Polska natomiast została oszczędzona

— pisze „Welt”.

Bruksela-Warszawa

Według gazety, sprawa ujawnia dylemat jaki KE ma z Polską:

Węgry otwarcie krytykują politykę sankcji UE wobec Rosji, nie zezwalają na dostawy broni na Ukrainę przez swoje terytorium, a węgierscy urzędnicy grzmią przeciwko UE. Polscy politycy też to robią, ale jeśli chodzi o Ukrainę, Polska jest bardziej europejska niż ktokolwiek inny.

Od 24 lutego granicę z Polską przekroczyło ponad 5 mln uchodźców. Tam spotkali się z przeogromną chęcią pomocy. W Polsce powagę sytuacji zrozumiano bardzo wcześnie - tłumaczy Baranowski.

Zaangażowanie Warszawy w pomoc uchodźcom, ale także dostawy broni, pozytywnie zmieniły wizerunek Polski za granicą

— ocenia ekspert.

Polska jest hubem dla zachodnich dostaw broni i sama jest największym europejskim dostawcą dla ukraińskiej armii. I na tym się nie kończy.

Polska masowo kupuje sprzęt wojskowy, zwłaszcza w Korei Południowej i USA - i to głównie to, co jest dostępne teraz lub bardzo szybko. Wiele decyzji zakupowych nie jest idealnych w odniesieniu do polskiej branży lub istniejącego sprzętu. Ale szybkość oczywiście jest na pierwszym miejscu

— uważa polski analityk wojskowy Jarosław Wolski. Polska pozyskuje między innymi ponad 1000 czołgów, setki haubic, wyrzutnie rakiet HIMARS oraz najnowocześniejsze samoloty F-35.

Polska będzie miała wkrótce bardzo dużą armię

— mówi Wolski. „Bardzo duża” oznacza, że Polska będzie miała jedną z największych armii NATO.

Obok gospodarki, wojsko jest polską walutą wpływu. Bo jeśli agresywna Rosja będzie stanowiła trwałe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy, a tego należy się spodziewać nawet po zawieszeniu broni na Ukrainie, Polska ma potencjał, by stanąć u boku kluczowych krajów UE, czyli Niemiec i Francji

— czytamy na lamach „Die Welt”.