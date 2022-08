Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali przemytnika bursztynu. Ukrył go... w akumulatorach

W nocy z 25 na 26 lipca br. do odprawy na przejściu granicznym w Grzechotkach zgłosił się kierowca Forda Transita. Podczas przeprowadzonej kontroli, funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej ujawnili w pojeździe 7,5 kg bursztynu. Był to surowiec zarówno w postaci nieobrobionej, jak i wstępnie przetworzony do użycia w wyrobach biżuteryjnych. Niezgłoszony towar ukryty był w dodatkowych akumulatorach, znajdujących się w przestrzeni pasażerskiej.

Największa z nieobrobionych brył bursztynu ważyła prawie 0,5 kg. To niebywały, bardzo ceniony okaz bursztynu mlecznego. Pozostałe kamienie o gładkiej, wypolerowanej powierzchni stanowiły kolekcję o różnorodnych kształtach, wykorzystywanych jako półfabrykaty kamieni jubilerskich.

Kierowca Transita usłyszał zarzut, a na poczet grożącej grzywny zabezpieczono 20 tys. zł.

Bursztyn został zdeponowany w magazynie Oddziału Celnego w Grzechotkach. Dalsze postępowanie przygotowawcze będzie prowadzić Referat Dochodzeniowo-Śledczy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie. Z uwagi na dokładne oszacowanie wartości kruszcu, w sprawie zostanie powołany biegły rzeczoznawca.