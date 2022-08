Niebywałe! Bruksela dalej praworządnie "głodzi" Polskę. KE potrąciła kolejne 63 mln euro z funduszy dla naszego kraju

Komisja Europejska konsekwentnie karze Polskę za rzekome problemy z praworządnością. Jak podaje RMF FM, Bruksela właśnie potrąciła trzecią i czwartą część kar w związku z orzeczeniem TSUE dotyczącym funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Kwota wynosi 63 mln euro, co oznacza, że w związku z karami nakładanymi na nasz kraj, Polska straciła już w sumie 174 mln euro.

Komisja Europejska potrąciła Polsce trzecią i czwartą część kar

Komisja Europejska, jak wynika z ustaleń dziennikarki RMF FM, potrąciła Polsce od 24 lipca trzecią i czwartą część kar. 30 mln euro za okres od 22 lutego do 23 marca oraz 33 mln euro za okres od 24 marca do 25 kwietnia. Bruksela miała wysyłać wezwania do zapłaty, Warszawa nie dokonywała jednak płatności.

Unijny komisarz ds. wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders pisał kilka dni wcześniej w liście do polskich władz, że chociaż „w niektórych konkretnych kwestiach” udało się osiągnąć postęp, to władze nie w pełni zrealizowały orzeczenie TSUE z 14 lipca. Poza likwidacją Izby Dyscyplinarnej Komisja Europejska wymaga bowiem od nas zawieszenia skutków decyzji tej izby w sprawach dotyczących uchylenia immunitetu sędziowskiego - innymi słowy: przywrócenia zawieszonych sędziów.

Reynders stwierdził w liście, że Komisja będzie wysyłać wezwania do zapłaty kar aż do wykonania wszystkich zobowiązań w zadowalający sposób lub dopóki TSUE nie anuluje bądź nie zmieni orzeczenia o karach.

Ile środków potrącono Polsce od kwietnia?

Na początku kwietnia Komisja Europejska pomniejszyła Polsce środki unijne po raz pierwszy. Było to 69 mln euro. W maju doszło do potrącenia kolejnych 42 mln.

Na liczniku kar jest obecnie w sumie 279 mln euro, a więc ponad 1 mld 300 mln zł. Na potrąceniach nie tracą samorządy i inni bezpośredni beneficjenci. Kary dotyczą refundacji, o jaką państwo zwraca się do Komisji Europejskiej za rozliczone już z regionami faktury.