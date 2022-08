Oszuści nie odpuszczają, mieszkanka Olsztyna straciła blisko 5500 złotych

W niedzielę (7 sierpnia) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o oszustwie internetowym. Z relacji zgłaszającej wynikało, że na portalu aukcyjnym wystawiła ogłoszenie dotyczące sprzedaży klatki dla psa.

Z kobietą skontaktowała się potencjalna kupująca, która zaproponowała, że zajmie się przesyłką. Mieszkanka Olsztyna weszła w wysłany na maila link przekierowujący do podrobionej strony internetowej banku.

Na fałszywej witrynie pokrzywdzona wpisała swoje wrażliwe dane, w tym login i hasło do bankowości internetowej oraz kody autoryzacyjne. W ten sposób oszust zyskał dostęp do konta kobiety, z której zniknęło blisko 5500 złotych.



Warto pamiętać, że zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych danych osobowych oraz finansów.

Nie klikajmy bez zastanowienia w nieznane linki. Zachowajmy ostrożność po otrzymaniu linku z przekierowaniem do innej witryny internetowej, szczególnie jeżeli przenosi ona nas do stron logowań do kont bankowych czy portali aukcyjnych. Nie udostępniajmy swoich poufnych danych m.in. numeru PESEL, numeru karty płatniczej, kod CVV czy login i hasło do bankowości internetowej. Należy również zweryfikować nadawcę otrzymanej wiadomości. W tym celu można przeanalizować adres strony. Często są one tworzone przez oszustów i do złudzenia przypominają istniejące legalne witryny. Różnić się mogą jedną literką, kropką czy podkreślnikiem.