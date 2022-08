Aktorka z kultowego "Grease" Olivia Newton-John nie żyje.

Olivia Newton-John urodziła się 26 września 1948 r. w rodzinie niezwykłych osobistości. Jej dziadek, Max Born był noblistą w dziedzinie fizyki. Z kolei ojciec, Brian Newton-John, to oficer MI6 pracujący przy Enigmie i odpowiedziany za aresztowanie niemieckiego zbrodniarza, Rudolfa Heßa.

Olivia na świat przyszła w Anglii, jednak od 5 roku życia mieszkała w Australii, gdzie szybko zaczęła przejawiać talent artystyczny. Młoda Olivia założyła zespół i występowała w kawiarniach. Wkrótce zainteresowały się nią lokalne media.

Po wygraniu konkursu talentów wróciła do ojczystej Anglii, gdzie w wieku 18 lat wydała pierwszy singiel. Później przez jakiś czas występowała w brytyjskich klubach, wydawała kolejne krążki i zdobywała coraz większą sławę.

Po raz pierwszy szersza publiczność usłyszała o niej w 1971 roku, gdy wydała piosenkę „It Not for You”, a dwa lata później „Let Me Be There”. Kolejny był wielki przebój „Have You Never Been Mellow”.

Największa popularność przyniósł jej jednak występ u boku Johna Travolty w musicalu „Grease” z 1978 r. Zagrała tam kultową rolę Sandy, a piosenki z filmu: „You're the One that I Want”, „Summer Nights” i „Hopelessly Devoted to You” widzowie pamiętają do dziś.