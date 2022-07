Bezdomne zwierzaki czekają na naszą pomoc. Dziś startuje akcja „Lato z pupilem”

– Każdy może dołączyć do naszej akcji – zachęca prezes Radia Olsztyn Leszek Sobański

Lato w pełni, więc my znów chcemy pomóc bezdomnym zwierzętom. Po raz szósty startujemy z radiową akcją „Lato z pupilem”. Pierwszy dzień akcji już dziś!

-oznajmiło Radio Olsztyn, i jak co roku wystartowało z akcją pomocy bezdomnym zwierzętom.

Jak zwykle liczymy na pomoc i wsparcie naszych niezawodnych Słuchaczy. Tradycyjnie zbieramy karmę – zwłaszcza tę specjalistyczną, ale także zabawki i inne rzeczy potrzebne zwierzętom. Akcja odbędzie się w dwóch terminach – 22 lipca i 5 sierpnia od godziny 9 do 17 w Centrum Handlowym Carrefour w Olsztynie przy ulicy Krasickiego 1B .

Na słuchaczy, którzy wesprą akcję, czekają upominki od Radia Olsztyn.