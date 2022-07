Koronawirus "Centaurus" dotarł do Europy. Rozpoczynają się szczepienie czwartą dawką

We Włoszech rozpoczną się natychmiast szczepienia osób powyżej 60 lat czwartą dawką szczepionki przeciwko Covid-19 - ogłosił w poniedziałek minister zdrowia Roberto Speranza. Wcześniej Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciły rozważenie drugiej dawki przypominającej dla osób w wieku 60 - 79 lat i chorych.

Do Europy dotarł nowy wariant koronawirusa, który określono mianem "Centaurus". Zdaniem włoskich epidemiologów, może być on tak zakaźny, jak Omikron, odpowiedzialny za falę zachorowań na całym świecie na przełomie 2021 i 2022 r.

Nie wiadomo, czy Centaurus powoduje większą śmiertelność, bo nie przeprowadzono jeszcze badań w tym kierunku.

Przez Włochy przechodzi kolejna fala zakażeń, w trakcie której codziennie rejestruje się od około 80 do ponad 100 tysięcy zakażeń oraz po kilkadziesiąt zgonów. Włoskie Ministerstwo Zdrowia nakazało natychmiast podawanie czwartej dawki osobom powyżej 60 lat.

Biada tym, którzy myślą, że batalia z Covid-19 została wygrana. Ona trwa i musimy utrzymywać ostrożność i rozwagę

-przestrzegł szef resortu zdrowia minister Speranza na konferencji w Rzymie