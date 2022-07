"Sytuacja rolników w województwie warmińsko-mazurskim jest tragiczna". Lokalni działacze Agrounii jadą na protest do Warszawy

ASF, inflacja, ceny nawozów, korporacje, ceny mięsa, niekontrowany przewóz zboża z Ukrainy. To tylko niektóre z problemów, które trapią rolników na Warmii i Mazurach. Część z nich w czwartek jedzie do Warszawy, żeby pokazać rządowi swoje niezadowolenie.

Działacze Agrounii są znani z tego, że bardzo dosadnie pokazują swoje niezadowolenie. Kilkukrotnie już blokowali traktorami ulice Warszawy, wysypywali zboże przed sejmem lub blokowali wejście do biur poselskich belami siana. Tym razem zbierają się w najbliższy czwartek (7 lipca) w Warszawie, żeby pokazać swoje niezadowolenie z działań rządu. Wśród tłumu protestujących rolników będą również przedstawiciele Agrounii z woj. warmińsko-mazurskiego.

— Pogoda daje nam w kość, a rząd zamiast nam pomagać, jeszcze nas dobija — mówi Mateusz Kępka, działacz Agrounii z powiatu olsztyńskiego — Samochody z ukraińskim zbożem nie są plombowane na granicy i zamiast jechać do portu, to sprzedają zboże w naszych skupach. Rozumiem całą sytuację i fakt, że Polska jest krajem tranzytowym, ale przez to skupy obniżają ceny, a nas niedługo czekają żniwa. Dwa miesiące temu rolnik mógł podpisać kontrakt na 1700 zł za tonę pszenicy, a dziś to jest już 1200-1300 zł. A do żniw jeszcze daleko — tłumaczy nam Mateusz Kępka.

I dodaje: Poza tym dobijają nas ceny nawozu, paliwa i inflacja. Na dodatek rolnicy z woj. warmińsko-mazurskiego są w czerwonej strefie ASF. Niektórzy tracą przez to dobytek życia. Nie godzimy się na taki los, polska wieś zasługuje na coś więcej niż życie na kredytach i nieustanną troskę o to, czy będziemy w stanie zapłacić kolejną ratę kredytu.

Rolnicy zrzeszeni w Agrounii zaplanowali protest na najbliższy czwartek (7 lipca) w Warszawie. Chcą zwrócić na siebie uwagę rządzących i publicznie powiedzieć o swoich problemach. Udało nam się dowiedzieć, że do Warszawy w czwartek pojedzie grupa kilkudziesięciu rolników z woj. warmińsko-mazurskiego.

Karol Grosz