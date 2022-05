Za palenie "kopciuchem" można dostać 5 tys. zł kary.

Wymiany kotłów i pieców wymuszają uchwały samorządowe. Za niedostosowanie się do nich może grozić kara w wysokości do 5 tys. zł. Jednak jak wynika z danych Polskiego Alarmu Smogowego, tylko 14 proc. Polaków wie, do kiedy musi wymienić kotły niespełniające norm.

Ograniczenia i zakazy określone w uchwałach dotyczą wszystkich użytkowników urządzeń o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw stałych, czyli użytkowników kotłów oraz pieców i kominków na paliwo stałe (paliwa węglowe i biomasowe).

Każda wojewódzka uchwała antysmogowa może zostać zaostrzona przez poszczególne rady gmin. Radni mogą ustalić np. wcześniejsze terminy wymiany kotłów czy dodatkowe zakazy dla mieszkańców miasta lub gminy. Jednak zaostrzenia uchwał antysmogowych każdorazowo musi zatwierdzać odpowiedni sejmik.

Do stycznia 2021 roku uchwały antysmogowe uchwaliło 14 województw: śląskie, małopolskie, mazowieckie, wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie, świętokrzyskie, łódzkie oraz lubelskie. Uchwał antysmogowych nie mają województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Do końca 2021 r. czas na wymianę kopciucha miały dwa województwa: śląskie oraz podkarpackie.

Do końca 2022 r. czas na wymianę kopciucha mają województwa: małopolskie, mazowieckie, łódzkie.

Do 1 lipca 2023 r. czas na wymianę kopciucha ma województwo: świętokrzyskie.

Do końca 2024 r. czas na wymianę kopciucha mają województwa: kujawsko-pomorskie, lubelskie, wielkopolskie oraz zachodniopomorskie.

Ponadto w województwie dolnośląskim zakaz rozpalania w kopciuchu zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 r. W województwie pomorskim zakaz ten wejdzie w życie na początku września 2024 r.

Najwięcej czasu na wymianę starego pieca mają mieszkańcy województwa lubuskiego – muszą to zrobić do końca 2026 r.