Spadali 300 kilometrów na godzinę

Załoga największego w kraju balonu na ogrzane powietrze składająca się z 9 skoczków oraz doświadczonego pilota o godzinie 6.29 wzbiła się w okolicach Rynu na wysokość 7500 metrów. Na tym pułapie 6 z nich wyskoczyło z kosza balonu, tworząc w powietrzu akrobatyczną formacje RW, polegającą na tworzeniu podczas swobodnego spadania figur akrobatycznych.

Po opuszczeniu kosza przez pierwszą grupę spadochroniarzy balon utracił około 600 kg i wzniósł się jeszcze wyżej, na wysokość ponad granicę 7800 m. Po kilkudziesięciu sekundach opuściło go pozostałych 3 skoczków. Ten krótki czas był niezbędny, by balon, tracąc nagle olbrzymi balast, nie stracił niezbędnej sterowności. Skoczkowie tworzący formację RW opadali z prędkością niemal 300 km/h przez ok. 2 minuty do wysokości 1500 m, gdzie rozłączyli się i otworzyli spadochrony. Druga grupa 3 skoczków po wyskoczeniu opadała swobodnie do pułapu 1500 m, na którym również otworzyła spadochrony. Po upływie 45 minut od wylądowania spadochroniarzy, na ziemi wylądował balon sterowany przez Dariusza Brzozowskiego, a Projekt Polish Jump 2021 zakończył się zgodnie z planem pełnym sukcesem.

— Jestem szczęśliwy z ustanowienia rekordu i dumny, że mogę być częścią tak wspaniałego zespołu. Misja Polish Jump 2021 to marzenie, do którego spełnienia przygotowywałem się z przyjaciółmi od miesięcy — mówi Piotr Taczała, pomysłodawca i uczestnik Polish Jump 2021. — Przygotowanie skoku wymagało pracy wielu osób. Dziękuję całej ekipie, wszystkim zaangażowanym w projekt partnerom, głównemu sponsorowi Termo Organice oraz Aeroklubowi Gdańskiemu. Dzisiejsza misja to także pierwszy krok do ustanowienia rekordu świata — dodał skoczek.

Przygotowania do skoku trwały ponad rok. W tym czasie członkowie misji przystosowywali balon, niezbędny sprzęt np. aparaturę tlenową, wysokościomierze oraz spadochrony. Piloci i skoczkowie brali udział w treningach m.in. w komorze niskich ciśnień, komorze niskich temperatur oraz w tunelu aerodynamicznym.

