Prosto i zrozumiale

Gdyby nie dotacje unijne, nie mielibyśmy blisko 1,5 tys. kilometrów nowych szlaków rowerowych czy zmodernizowanych wielu kilometrów dróg. Z dofinansowania korzystają instytucje kultury, szkoły, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, a wraz z nimi każdy mieszkaniec województwa. Niewątpliwie bez Funduszy Europejskich Warmia i Mazury nie byłyby tak atrakcyjnym regionem, jakim są teraz. Musimy to wyraźnie zaakcentować. Za to, aby o funduszach było głośno, a przekazywane wiadomości były jasne i zrozumiałe, odpowiada Departament Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Wszystko w jednym miejscu

— O Funduszach Europejskich należy mówić prosto i przystępnie. Wnoszą one wiele dobrego w rozwój naszego województwa. Jednak to, co dla urzędników jest codziennością, czyli procedury, wytyczne, kwalifikowalność czy poziomy dofinansowania — dla mieszkańców Warmii i Mazur może być trudne i niezrozumiałe. Dlatego bardzo dbamy, aby informacje, które trafiają do ludzi, były napisane i powiedziane prostym językiem — mówi Robert Szewczyk, dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. — Szczególny nacisk kładziemy na bezpośredni kontakt z osobami zainteresowanymi wsparciem unijnym. Zależy nam, aby każdy, kto spotyka się z doradcą w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich czy korzysta ze strony internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, uzyskał nie tylko rzetelne informacje. Równie ważne jest to, aby były one zrozumiałe i proste w odbiorze, dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami, np. niewidomych czy niesłyszących — dodaje dyrektor Szewczyk.

Podstawowym źródłem wiedzy o Funduszach Europejskich dla Warmii i Mazur jest wspomniana strona www.rpo.warmia.mazury.pl . Serwis ten w 2021 r. odnotował ponad 1,2 mln odwiedzin, zaś od początku funkcjonowania (od roku 2015) miał ponad 14 mln wejść. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu cieszy się wsparcie unijne. Na stronie serwisu umieszczane są m.in. informacje o konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, konferencjach, spotkaniach informacyjnych i szkoleniach dla beneficjentów. W związku z pandemią COVID-19, w zakładce „Fundusze koronawirus” na bieżąco aktualizowane są wiadomości dotyczące, m.in. udogodnień i uproszczeń w realizacji projektów w czasie pandemii.

Fundusze w social mediach

Wiele akcji informacyjnych prowadzonych jest w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Jak wynika z aktualnych „Badań rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim”, 40 proc. mieszkańców Warmii i Mazur ma konto w portalu społecznościowym, z czego aż 95 % osób odwiedza go codziennie lub prawie codziennie. Najpopularniejszymi serwisami społecznościowymi w regionie są Facebook (96 proc.) oraz YouTube (38 proc.). I tam także prowadzone są kampanie promocyjne na temat regionalnych funduszy unijnych. W profilu facebookowym i na kanale YouTube, oba pod nazwą „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur”, można zobaczyć np. inspirujące minireportaże. Ich bohaterami są osoby, które skorzystały ze wsparcia unijnego. Są to m.in. mistrzowie złotnictwa z Ełku, którzy dzięki dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dziś konkurują z dużymi firmami jubilerskimi. Nikt nie pozostanie obojętny wobec poruszającej historii pani Mileny z Olsztyna, która pomaga kobietom po mastektomii odzyskać pewność siebie. Poza tym na kanale YouTube znajduje się bogata biblioteka tutoriali i webinariów.

Promocyjny laur dla najlepszych

— Nie ograniczamy się tylko do usług informacyjnych. Naszym celem są również szkolenia i poszerzanie wiedzy beneficjentów. Organizujemy szkolenia stacjonarne, a w czasie pandemii webinaria, zarówno dla osób, które dopiero przymierzają się do ubiegania się o środki unijne, jak i tych, którzy już dobrze orientują się w tym temacie. Przez ostatnie 7 lat trwania Regionalnego Programu Operacyjnego przeszkoliliśmy ponad 7,2 tys. beneficjentów i potencjalnych beneficjentów — wylicza dyrektor Szewczyk.

Pracownicy Departamentu Koordynacji Promocji wspierają także beneficjentów w realizacji projektów, organizują Dni Otwarte Funduszy Europejskich, imprezy plenerowe, np. Rozkręcamy Powszechny Optymizm, a także pokazują zmiany, jakie zachodzą dzięki funduszom na Warmii i Mazurach. Temu służą kampanie promocyjne w internecie, prasie, radiu, telewizji i na billboardach. Profesjonalizm prowadzonych przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego działań promocyjnych doceniło jury prestiżowego CAMERIMAGE. Materiał wideo „Matka, kijek i szmatka” uznano za najlepszy film w konkursie spotów reklamowych Fundusze Europejskie w kadrze w 2020 roku.