Kocha gotować i pomagać ludziom

Był kucharzem, teraz ma firmę remontową. Nadal lubi gotować i pomagać ludziom. Zaczynał od wspierania bezdomnym na dworcu. Teraz pomaga dotkniętym rosyjską agresją Ukraińcom. Dostarcza jedzenie pod Kijów. W polsko-ukraińskiej "kuchni restauracyjnej" żywi się tam kilkaset osób.

Na czym jest owa "kuchnia restauracyjna" Daniel Nowakowski odpowiada tak: – Jeden z ukraińskich, restauratorów oddał do naszej dyspozycji swój lokal. Otrzymaliśmy wyposażone skromnie pomieszczenia kuchenne. Na początku gotowaliśmy dla 120 osób, obecnie dla ponad 700. Wiemy, że ilość ludzi potrzebujących pomocy, tam na miejscu, zwiększa się. W wielu miejscach na Ukrainie, w jakich działa kuchnia restauracyjna, miasteczka i wsie są zrujnowane i brakuje sklepów oraz punktów zaopatrzeniowych. Ruch migracyjny w samej Ukrainie jest potężny, o czym nie wspominają media, stąd coraz większe potrzeby.

– Następny nasz transport dotarł na Ukrainę. Nasza kuchnia może nadał dożywiać dzieci i ich mamy w Ukrainie. Nadal poszukujemy pieca konwekcyjnego parowego aby praca wolontariuszy była łatwiejsza. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i czynny udział w naszych zbiórkach – napisał 1 maja na FB Daniel Nowakowski.

Kolejny transport jest kompletowany. Każdy może pomóc dostarczając żywność.

– Już 7.05 kolejny wyjazd na Ukrainę. Potrzeby są ogromne. Może byliby chętni do zakupu produktów.

Nie oczekujemy paczek za kilka stów ale po kilkadziesiąt złotych i robi się pełny magazyn – pisze współorganizatorka akcji.

– Kocham gotować i karmić ludzi – mówi Daniel Nowakowski. – Akcje humanitarne stały się moją pasją. Zaczęło się od pomagania bezdomnych na dworcu PKP Kraków Główny ponad 15 lat temu. Teraz czas na Ukrainę mówi – Daniel Nowakowski. I zachęca do udziału w zbiórce a także i do wsparcia naszych sąsiadów, potrzebujących pomocy. Można to zrobić, przekazując 1% swojego podatku dla Misji Charytatywnej „Dobro czynić” (KRS 0000 253 759).

Marcelina Langowska