Do Polski wjechało już ponad 2,6 mln uchodźców z Ukrainy.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 2,6 mln osób - poinformowała w niedzielę rano Straż Graniczna. W sobotę funkcjonariusze odprawili 29,2 tys. podróżnych, a w niedzielę do godziny 7 rano - 6,9 tys.

Od 24.02 do Polski wjechało z Ukrainy 2,630 mln osób. Wczoraj tj.09.04 funkcjonariusze SG odprawili 29,2 tys. podróżnych - wzrost o 6 procent w porównaniu z dniem wcześniejszym (27,5 tys.). Dzisiaj do godz. 07.00 rano 6,9 tys.- wzrost o 5,7 procent

— przekazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.

Jak dodano, od 24 lutego w przeciwnym kierunku - z Polski do Ukrainy wyjechało 22,9 tys. osób.

Niedziela jest 46. dniem agresji Rosji na Ukrainę.