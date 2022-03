Wojna. Ukraiński żołnierz i rosyjski czołg

07.59 Dnipro, wschodnia Ukraina



06.55

Zbombardowany przez Rosjan stadion w Czernihowie

05.00

Rosjanie zbombardowali lotnisko w Łucku. Miasto leży 90 kilometrów od granicy z Rosją.

21.25

- Ostatnie dwa tygodnie wstrząsnęły Europą - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki . - Ale czy rzeczywiście zmieniły Europę? Czy rzeczywiście dokonały tego przełomu w myśleniu wszystkich? O to będę pytał wszystkich członków Rady Europejskiej - dodał. - Na Ukrainie dochodzi do masakry, rzezi. Mam dowody licznych zbrodni, które pokazuję przywódcom innych krajów - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas szczytu Unii Europejskiej w Wersalu.

- Nie może być tak, że tam ludzie giną, także za naszą wolność, za naszą demokrację i bezpieczeństwo, a są premierzy, którzy chcą zamknąć drzwi dla Ukrainy do UE. To jest nie fair. Do tych premierów wprost zwracam się o zmianę stanowiska - powiedział Morawiecki.

I dodał: - Jeżeli Putin zdobędzie Ukrainę, wymorduje dziesiątki tysięcy ludzi, a następnie pójdzie po kolejne kraje: Litwę, Łotwę, Finlandię, Estonię, Polskę, a później dalej na zachód, bo taki jest cel imperium, aby się rozszerzać.

- Dzisiaj Rada Europejska ma szansę zmienić skompromitowaną politykę wobec Rosji, której symbolem jest Gerhard Schröder i ma szansę na plan nadziei dla Unii Europejskiej, aby uniezależnić się od gazu i ropy i to jest realny plan - stwierdził premier.

21.10 W Makarowie koło Kijowa Rosjanie ostrzelali samochód. Zabili 72-letniego kierowce i jego żonę.

