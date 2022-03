Zamieszkaj komfortowo i ciesz się ciepłem kameralnego Barczewa. Spółka D.DOM realizuje nową inwestycję mieszkaniową w Barczewie

D.Dom, olsztyński deweloper, który buduje Warmiński Port nad jeziorem Ukiel w Olsztynie, realizuje kolejną inwestycję mieszkaniową – tym razem w Barczewie. Składa się na nią 30 lokali o powierzchni od 43 do 78 mkw. Atuty? Świetna lokalizacja, nowoczesne wzornictwo, wysoki standard wykończenia, ale także rozwiązania proekologiczne i… przystępna cena.

W Barczewie pod Olsztynem trwa kolejna inwestycja mieszkaniowa spółki D.Dom, dewelopera, który realizuje m.in. luksusowy apartamentowiec Warmiński Port nad jeziorem Ukiel. Olsztyńska firma nie chce jednak inwestować wyłącznie w stolicy Warmii i Mazur, ale wciąż stawia na rozwój i poszukuje kolejnych gruntów pod inwestycje mieszkaniowe.

Dlaczego Barczewo?

Barczewo to miasto z historią. To tu urodził się jeden z najwybitniejszych kompozytorów – Feliks Nowowiejski. Od 2013 roku Barczewo jest także członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Dobrego Życia Cittaslow. Ponadto podróż samochodem z tego warmińskiego miasta do Olsztyna zajmuje jedynie 15 minut samochodem.\

Atutem jest ponadto bardzo dobre połączenie PKP i miejska linia autobusowa nr 114 na trasie Barczewo – Olsztyn. Zlokalizowane tuż obok obwodnicy Olsztyna pozwala uciec od miejskiego zgiełku, ale też czerpać jak najwięcej przyjemności.

Na nową inwestycję na osiedlu Słonecznym w Barczewie składa się 30 lokali, których powierzchnia wynosi od 43 do 78 mkw. Do dyspozycji mieszkańców będą ponadto obszerne tarasy (od 8 do 15 m2) czy przesuwana stolarka okienna. Komfort życia codziennego – jak podkreślają władze spółki – podnosi bogata infrastruktura osiedla, bliskość obiektów usługowych, placówek medycznych, edukacyjnych i terenów rekreacyjnych.

–To wszystko sprawia, że nowe mieszkania na Osiedlu Słonecznym w Barczewie to oaza spokoju. Nasza inwestycja wyróżnia się natomiast nietuzinkowym, nowoczesnym wzornictwem i wysokim standardem wykończenia i architektury – mówi Radosław Borek, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w spółce D.Dom.

Funkcjonalność i rozwiązania proekologiczne

Zróżnicowana powierzchnia mieszkań i ich dopracowane układy pozwolą optymalnie wykorzystać każdy metr kwadratowy. Całość dopełniają przestronne i funkcjonalne miejsca parkingowe naziemne i w podziemnej hali garażowej, winda, komórki lokatorskie i wózkownia.

Co również warte podkreślenia, spółka D.Dom zastosowała rozwiązania proekologiczne. Na parkingach przy inwestycji zaplanowano stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, a na dachu budynku pojawią się panele fotowoltaiczne, które zasilą części wspólne nieruchomości. – To idealne miejsce dla singli i młodych rodzin z dziećmi, chcących poprawić standard życia, ale nie za wszelką cenę – podkreśla Radosław Borek.

Budowa wielorodzinnego budynku na osiedlu Słoneczne Barczewo rozpoczęła się w III kwartale 2021 roku. Nieruchomość zostanie oddana do użytkowania na przełomie IV kwartału 2022 i I kwartału 2023 roku. Zapraszamy do naszego biura przy ul. Lubelskiej 41E oraz do odwiedzenia naszej strony internetowej ddom.eu