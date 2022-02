Kortowiada 2022: rusza sprzedaż karnetów, a organizatorzy ogłaszają kolejną gwiazdę

Bilety na 61. edycję Kortowiady dostępne są w sprzedaży internetowej od 22 lutego. Pierwsza pula karnetów jest tańsza. Dostępne są także ich dwie wersje: ulgowe (przeznaczone dla studentów i pracowników UWM) oraz normalne. Więcej informacji i regulamin sprzedaży biletów można znaleźć na stronie internetowej Kortowiady.

Na tym nie koniec dobrych wiadomości od organizatorów olsztyńskich juwenaliów: poznaliśmy siódmą z piętnastu gwiazd największego festiwalu studenckiego w Polsce. Jest nią Tymek, czyli jeden z najpopularniejszych raperów młodego pokolenia.

Tymek urodził się w 1994 roku w Opolu, ale wychowywał się we Włoszech. Kiedy wrócił do Polski, miał 17 lat. To wtedy zaczął tworzyć muzykę. Kilka lat później usłyszeliśmy go w „Kalendarzach”, utworze nagranym z Pokahontaz.

Solową karierę otworzył albumem „Jestem Tymek”. Płyta stanowiła zapowiedź pojawienia się artysty gotowego mówić własnym głosem.

Przełomem w karierze Tymka okazał się rok 2018. Teledysk do piosenki „Język ciała” był wyświetlany na YouTube ponad 150 milionów razy.

Popularność Tymka ma swoje odzwierciedlenie także w innych liczbach i rozmaitych rankingach. W 2019 roku był jednym z najchętniej słuchanych polskich artystów w serwisie streamingowym Spotify. Trzy z jego utworów uplasowały się wówczas także w zestawieniu 10 najpopularniejszych utworów.

Do tej pory Tymek wydał sześć albumów, a wkrótce ma się ukazać kolejny. Wiele wskazuje więc na to, że uczestnicy tegorocznej Kortowiady będą mieli okazję poznać materiał z nowej płyty tuż po jej premierze.

Warto pamiętać, że nie samymi koncertami na plaży kortowskiej stać będzie Kortowiada 2022. Wśród wydarzeń towarzyszących organizatorzy wskazują np. Silent Party. Warto pamiętać, że wstęp do namiotu, w którym odbywać się będą ciche imprezy, będzie tańszy dla osób, które posiadać będą wydziałową koszulkę. Sprzedaż T-shirtów zaprojektowanych z myślą o tegorocznych juwenaliach już się rozpoczęła i potrwa do 6 marca.

