Mecz Rosja-Polska odbędzie się w Turcji?

W czwartek, 24 marca o godz. 18 w Moskwie rozegrać mamy mecz z reprezentacją Rosji. To ważny mecz, półfinał barażowego o mistrzostwa świata w piłce nożnej.

Zasadność rozgrywania tego spotkania budzi jednak emocje, w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Pojawią się różne głosy w kwestii tego spotkania. Nie brakuje takich, które zachęcają do bojkotu. Są także takie, które starają się bagatelizować zagrożenie i odnieść się do idei sportu, która powinna w tej sytuacji zwyciężyć.

Kilka dni temu, tak wypowiadał się w tym temacie były prezes PZPN Michał Listkiewicz.

Gdyby stało się najgorsze, czyli nastąpiłaby inwazja, to mecz się odbędzie, tyle że na neutralnym terenie. Stawiałbym na Turcję

Czy w sytuacji gdy UEFA nie nałoży sankcji i każe rozegrać mecz w Moskwie powinniśmy tam jechać?

Stanowisko rządu w tej sprawie przedstawił minister sportu i turystyki, ale to nie rząd podejmie decyzję.

- Nie mam wątpliwości, że sankcje powinny objąć również rosyjski sport, który Putin bezwzględnie wykorzystuje do celów politycznych - napisał na Twitterze Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki.

W przypadku gdy UEFA nie zmieni miejsca spotkania, i PZPN wyśle reprezentację do Moskwy staniemy w jednym rzędzie z Putinem, a jeśli zbojkotujemy wyjazd do Moskwy to przegramy walkowerem.