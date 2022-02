Wielkie Badanie Wzroku - coraz więcej Polaków ze stwierdzoną wadą lub chorobą oczu

Ostatnie dwa lata wymusiły na wielu z nas zmianę stylu pracy czy codziennego funkcjonowania. Co drugi Polak korzysta z komputera, telewizora, smartfonu czy tabletu, od 4 do 12 godzin w ciągu dnia. Taka nadmierna ekspozycja na emitowane przez te urządzenie światło niebieskie może wpływać na pogorszenie jakości widzenia i prowadzić do licznych dolegliwości. Ostatnie dwa lata wymusiły na wielu z nas zmianę stylu pracy czy codziennego funkcjonowania. Co drugi Polak korzysta z komputera, telewizora, smartfonu czy tabletu, od 4 do 12 godzin w ciągu dnia. Taka nadmierna ekspozycja na emitowane przez te urządzenie światło niebieskie może wpływać na pogorszenie jakości widzenia i prowadzić do licznych dolegliwości.

Jak wynika z danych Vision Express, w porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek osób, które odczuwają pogorszenie jakości widzenia, wzrósł obecnie do 55 proc. Z roku na rok spada też liczba Polaków, którzy oceniają stan zdrowia swoich oczu jako bardzo dobry. I tak w 2020 r. było to 23 proc., po roku - 20 proc., a teraz - zaledwie 18 proc. Jednocześnie co piąty ankietowany przyznaje, że nie robi nic specjalnego, by zadbać o swoje oczy.

Jeśli chodzi o wady wzroku i choroby oczu to alarmująco szybko rośnie w naszym społeczeństwie krótkowzroczność, która przez ekspertów na całym świecie określana jest mianem epidemii. Obecnie cierpi na nią 55 proc. Polaków, co w porównaniu z danymi z 2019 r. oznacza aż dwukrotny wzrost takich odpowiedzi (z poziomu 27 proc.). Wśród 36 proc. ankietowanych stwierdzono astygmatyzm, a u 18 proc. - dalekowzroczność. Dodatkowo na co dzień badani skarżą się na występowanie takich dolegliwości jak: suchość, szczypanie i pieczenie oczu - 54 proc., niewyraźne widzenie - 55 proc. oraz zaczerwienie lub przekrwienie oczu - 44 proc. (wyniki stanowią sumę odpowiedzi „zawsze”, „często” oraz „od czasu do czasu”).

Podstawa to profilaktyka

Eksperci zgodnie podkreślają, że u podstaw dbałości o wzrok leżą regularne wizyty u specjalisty. Natomiast dane Vision Express pokazują, że ta świadomość u Polaków pozostaje nadal niewystarczająca. Niepokojący jest bowiem fakt, że aż 16 proc. z nas nigdy nie odwiedziło okulisty bądź optometrysty, co trzeci odbył taką wizytę 1-2 lata temu, a co piąty 3-4 lata temu.

„Polacy zdecydowanie za rzadko badają wzrok, a należy pamiętać, że oczy to narząd niezwykle wrażliwy na wszelkie zmiany. Najistotniejsze dla utrzymania ich zdrowia są regularne wizyty u specjalisty. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł odsetek osób, które podczas takiej wizyty miały zaleconą korekcję wzroku i obecnie wynosi on aż 64 proc. Nie zapominajmy o codziennej higienie oczu i chociaż raz w roku odwiedzajmy gabinety okulistyczne bądź optometryczne, do czego zachęcamy w ramach corocznej akcji Wielkiego Badania Wzroku” - podkreśla dr. n. biol. Robert Grabowski, dyrektor medyczny Vision Express.

Trwająca do końca marca ogólnopolska akcja „Wielkiego Badania Wzroku” ma zmotywować Polaków do regularnych kontroli jakości widzenia. Badanie wzroku można wykonać we wszystkich salonach Vision Express w Polsce. Więcej informacji o akcji oraz zapisy prowadzone są na stronie: www.wielkiebadaniewzroku.pl

[1] Badanie opinii publicznej zrealizowane dla Vision Express metodą CAWI przez IQS Sp. z o.o. w lutym 2022 r. na reprezentatywnej próbie 1679 Polaków.

Źródło informacji: Vision Express