"Truth Social" to nowa aplikacja społecznościowa, którą stworzył Donald Trump. Teraz przechodzi ona ostatnie testy przed premierą.

Donald Trump przez wiele lat niezwykle aktywny aktywny w mediach społecznościowych, został swego czasu zablokowany na Facebooku, Twitterze i YouTube, dlatego też odpowiedź mogła być tylko jedna: postanowił stworzyć własną aplikację - "Truth Social".

Nowa aplikacja zostanie publicznie udostępniona w poniedziałek 21 lutego. Dostępna będzie w sklepie App Store, który jest miejscem pobierania aplikacji dla iOS.

Jak opisuje Reuters, w internecie pojawiają się szczegóły dotyczące nowej aplikacji społecznościowej byłego prezydenta USA. Około 500 beta testerów zaczęło już korzystać z wczesnej wersji "Truth Social".

Donald Trump mógł wcześniej pochwalić się ogromnymi zasięgami. Przed zbanowaniem, jego konto na Twitterze śledziło 88 milionów osób.

W tej sytuacji nikt nie powinien być zdziwiony, ze wygląd nowej aplikacji Trumpa jest bardzo podobny do Twittera.

Czy rzeczywiście dojdzie do publicznego udostępnienia aplikacji? Tego nie można być pewnym, kilka dni temu aplikacja była dostępna do pobrania z Google Play, ale została stamtąd usunięta. Oficjalnie dlatego, ze nie działała, ale przyczyna może być inna-wszyscy doskonale wiedzą, że pomiędzy Google a byłym prezydentem USA „nie ma chemii”