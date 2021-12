Testowaliśmy nowe Renault Arkana. Pierwszy SUV coupe wśród popularnych marek!

Do testów dostaliśmy Arkanę w wersji RS-line, czyli najbogatszej wersji wyposażenia. Nasz egzemplarz wyposażony był w silnik o pojemności 1,3 i mocy 140 koni mechanicznych. Jest to "mikrohybryda", czyli samochód oprócz silnika benzynowego posiada mały silnik elektryczny o mocy 12W, który wspomaga uruchomienie i pracę jednostki spalinowej.

Po pierwsze: wygodny

Wszystko w samochodzie jest na swoim miejscu. Zaczynając od elektrycznej regulacji lusterek i foteli, kończąc ma podłokietniku i pokrętłach do nawiewu. To, że samochód jest SUV-em nie oznacza, że siedzi się w nim jak w ciężarówce, wręcz przeciwnie. Inżynierowie Renault chcieli nadać Arkanie sportowego charakteru, i udało im się to. Gdybym miał wybrać jakieś porównanie, to w Arkanie bardziej siedzi się jak w osobówce niż jak w busie, jak to często w SUV-ach bywa. Sportowego designu dodaje specjalnie zaprojektowana, trójramienna kierownica, metalowe pedały, specjalne oznaczenia i emblematy jak i specjalne zaprojektowane trzypunktowe pasy z pomarańczowymi wstawkami. Nie jest to samochód sportowy, ale do nudnych, szarych i plastikowych SUV-ów na pewno nie należy.