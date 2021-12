Galeria Warmińska i Aura Centrum Olsztyna ponownie z międzynarodowymi certyfikatami bezpieczeństwa COVID-19

Galeria Warmińska oraz Aura Centrum Olsztyna przeszły pozytywnie audyty i otrzymały po raz kolejny certyfikaty bezpieczeństwa międzynarodowej organizacji SAFE Shopping Centers. Certyfikat Zgodności COVID-19 to potwierdzenie dostosowania obiektów do obowiązujących norm sanitarnych oraz najwyższych światowych standardów bezpieczeństwa w centrach handlowych w czasie pandemii.

Zakończyły się właśnie audyty potwierdzające gotowość obu obiektów do funkcjonowania w pandemii. Oznacza to, że wdrożone rozwiązania przez olsztyńskie galerie są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi. Certyfikacja Covid-19 Compliant jest przeprowadzana zgodnie ze standardem SAFE Hospitality, Office, Retail and Environment (SHORE), ogólnie przyjętymi standardami audytu (GAAS), aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz międzynarodowymi najlepszymi praktykami.

W olsztyńskich galeriach, zarządzanych przez CBRE, już w ubiegłym roku wdrożono te standardy w codziennej pracy poprzez zastosowanie dodatkowych środków, gwarantujących utrzymanie najwyższych wymogów sanitarnych. Zapewniono w ten sposób bezpieczną przestrzeń dla wszystkich przebywających na terenie galerii. Udogodnienia wprowadzone w centrach dotyczyły m.in. zintensyfikowania dezynfekcji powierzchni wspólnych, regularnego ozonowania toalet, kompleksowej wentylacji galerii czy łatwego dostępu do dozowników z płynem do dezynfekcji przy wszystkich wejściach do obiektu oraz w sanitariatach.

Galeria Warmińska i Aura od początku pandemii zaangażowane są w monitorowanie przestrzegania obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymania bezpiecznego dystansu między osobami. W obu galeriach prowadzona jest dedykowana kampania edukacyjno-informacyjna #BezpieczeństwoWCentrum, która w przystępny, przyjazny sposób przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym. Na pasażach umieszczono specjalne komunikaty oraz infografiki przypominające m.in. o zachowaniu dystansu społecznego, zakrywaniu ust i nosa czy dezynfekcji.

Ponadto zarząd obu centrów handlowych stale monitoruje sytuację epidemiologiczną w kraju, pozostając w kontakcie ze służbami sanitarnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym i szybkiego reagowania na ogłaszane wytyczne.

„Bezpieczeństwo naszych klientów, najemców, dostawców oraz pracowników jest dla nas priorytetem, dlatego też w związku z pandemią już w ubiegłym roku wprowadziliśmy szereg rozwiązań, umożliwiających codzienne funkcjonowanie naszych galerii w ścisłym rygorze sanitarnym. Otrzymanie kolejnego Certyfikatu COVID-19 Compliant jest dla nas niezbędnym w tych czasach potwierdzeniem, że jesteśmy bezpiecznymi obiektami” - mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager Galerii Warmińskiej i Aury Centrum Olsztyna.

Szwedzka instytucja SAFE Shopping Centers, która przyznaje Certyfikaty Zgodności COVID-19, jest niezależną firmą doradczo-certyfikującą, wspierającą branżę centrów handlowych. Zespół SAFE Shopping Centers składa się z ekspertów ds. centrów handlowych, zarządzania ryzykiem i zarządzania kryzysowego, którzy ściśle współpracują między innymi z Nordycką Radą Centrów Handlowych i Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawane przez instytucję międzynarodowe certyfikaty są gwarancją bezpiecznego miejsca w przestrzeni publicznej.

„Posiadając takie oznaczenie z przyjemnością zapraszamy na bezpieczne zakupy do naszych galerii” - dodaje Natalia Tur.