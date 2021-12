Wspomnienia internowanych. Andrzej Gierczak: "Niestety, ma pan wroga"

Andrzej Gierczak spał, gdy dziesięć minut po północy 13 grudnia 1981 r. nagle usłyszał dzwonek do drzwi. Cała rodzina się obudziła. Wstał, by sprawdzić, kto o takiej porze przyszedł. Przed drzwiami stało czterech panów: dwóch milicjantów i dwóch cywili. Zapytał, w jakiej sprawie przyszli. Poprosili, żeby ich wpuścić i odparli: – Przyszliśmy, żeby pana dowieźć do Komendy Wojewódzkiej na rozmowę. Pan Andrzej zdziwił się, że o takiej porze. Zasugerował, że lepszym rozwiązaniem byłoby przysłanie powiadomienia. Sam by poszedł. – Niech pan nie utrudnia. Szybko to załatwmy. Niech pan się ubierze i z nami pojedzie – usłyszał. Zapytał o oficjalne wezwanie lub powiadomienie. Niczego przy sobie nie mieli. Jeden z nich zwrócił się do pana Andrzeja po imieniu, określając go "dobrym człowiekiem". Zapytany, skąd się znają, odpowiedział: "Z dyrekcji, z narad".

Pan Andrzej był przekonany, że na naradach są także przedstawiciele SB. Nie przeszkadzało mu to w mówieniu tego, co według niego trzeba było powiedzieć o pracy w PKP.

Tej nocy postanowił się ubrać i wyjść, zgodnie z propozycją przybyłych po niego mężczyzn. Pożegnał się z dziećmi, zgodnie z powiedzeniem "Strzeżonego Pan Bóg strzeże". Żonę poprosił, by rano poinformowała o sytuacji Zarząd Regionu. Nie miał jeszcze pojęcia, że w Polsce wprowadzono stan wojenny. Wsiadł do nyski, w której byli trzej inni milicjanci. Starszy pan zwrócił się ponownie do pana Andrzeja, dziękując mu za niekłopotliwe zachowanie. Ten stwierdził, że nie musi się inaczej zachowywać, bo nie ma wrogów. – Wrogowie Solidarności są moimi wrogami – dodał jeszcze, na co starszy pan odparł: – Niestety, ma pan wroga.

Jadąc, pan Andrzej zauważył, że nie skręcają w stronę komendy, tylko w ulicę Wojska Polskiego. Dotarli na plac parkingowy milicji na Zielonej Górce. Ciemność, wielu milicjantów z karabinami. Zauważył Andrzeja Bobera (wówczas wiceprzewodniczącego zarządu regionu "S" – red.) skutego kajdankami. Domyślił się, że jest to atak na Solidarność. Jeden z młodych esbeków poszedł i po chwili wrócił z decyzją o internowaniu. Oddał ją oficerowi Wojska Polskiego, w jego ręce został też oddany pan Andrzej. Po chwili przeczytał decyzję i okazało się, że jest internowany, ponieważ zagraża bezpieczeństwu państwa. Nie chciał się podpisać, jak powiedział, na dokumencie bezprawia. Nie zmieniło to jego sytuacji, i tak został internowany.

Razem z parunastoma innymi ludźmi czekał w samochodzie przez kilka godzin. O 3 w nocy zostali pojedynczo wyprowadzani w szpalerze milicji do stołu, przy którym każdemu zakładano kajdanki. Za chwilę przyprowadzono Stefana Śnieżko i obu panów "zaobrączkowano". O 5 nad ranem znaleźli się w samochodzie przystosowanym do przewozu więźniów. Około 7 rano kawalkada dojechała na plac więzienny w Iławie. Pan Andrzej najpierw trafił do celi jedno–, a potem do dwuosobowej. Kiedy do celi zaglądali strażnicy, witał się, ale nie meldował. Po latach dowiedział się, że z tego powodu do komendanta więzienia skierowano pismo o jego niesubordynacji. Panu Andrzejowi zabrano możliwość odbywania widzeń. Zatem nie miał możliwości zobaczenia się z żoną.

Szybko się przeziębił. To była sroga zima i po przebudzeniu na kocu znajdował często śnieg, który wpadał przez powybijane w oknach szyby. Z powodu zimna jego noga stała się bezwładna. Lekarz więzienny podejrzewał atak korzonków. Położona pana Andrzeja na skrzydle drzwi, zdjętych z futryny w jego celi, i zaniesiono go do celi wieloosobowej. Tam uzyskał pomoc współwięźniów przy posiłkach.

Podczas przesłuchań więźniów nakłaniano do współpracy. – Władzy się zachciało? Ambicje pana poniosły – usłyszał od oficera. – Nic panu nie wypada, tylko mnie zastrzelić – odrzekł. Nigdy więcej już nie został wezwany.

W nowej decyzji o internowaniu zaistniał wpis o wrogim stosunku do państwowych władz administracyjnych PRL. Tego również nie przyjął do wiadomości.

Z powodu nogi miał zostać zawieziony do szpitala w Barczewie. Jednak zostaje zawieziony do domu i na tym, 22 marca 1982 r., kończy się jego okres internowania. Oczywiście nie skończyła się jego, jak podkreśla, postawa. Nadal działa, współorganizuje podziemne struktury w Gdańsku. Został później z tego powodu aresztowany, ale nigdy nie zmienił poglądów. Zawsze żyje zgodnie ze swoim sumieniem. – Warto stać na straży swoich poglądów, jeśli one nie ranią ludzi – podkreśla dziś. – Nigdy nie atakowałem ludzi, walczyłem z ustrojem.