Historyczne zmiany w Kościele. Papież Franciszek dopuścił kobiety do posługi w liturgii

Wielka zmiana w polskich kościołach. Od 12 grudnia kobiety będą mogły rozdawać komunię świętą. Do tej pory mogli to robić jedynie mężczyźni. Tak zdecydował papież Franciszek.

Prawie rok temu 11 stycznia papież Franciszek zmienił prawo kanoniczne dokumentem "Spiritus Domini". Zrobił to zmieniając zaledwie dwa słowa w prawie kanonicznym. Dzięki temu przy ołtarzu mogą pojawić się kobiety. W jakim charakterze?

Od 12 grudnia kobiety będą mogły rozdawać komunię. Zgodnie ze zmianą kobiety będą mogły starać się o funkcję lektorów i akolitów. Lektorzy w trakcie mszy odpowiadają przede wszystkim za czytanie liturgii słowa. Akolici z kolei m.in. rozdają komunię świętą. Żeby otrzymać taką szansę, kobiety będą musiały jednak spełnić te same kryteria co mężczyźni. Żeby zostać akolitą bądź lektorem — w Polsce zastępują ich na ogół ministranci — trzeba mieć ukończone 25 lat i "odznaczać się wzorcowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym, szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii oraz duchem posłuszeństwa Kościołowi". Tak informuje Konferencja Episkopatu Polski. To nie wszystko, bo kobiety, które będą chciały rozdawać komunię, powinny cieszyć się w parafii dobrą opinią i muszą zostać wcześniej odpowiednio przeszkolone w tym zakresie.

Od 1 stycznia 2022 roku natomiast kobiety będą mogły sprawować posługę kapłańską w kościele ewangelicko-augsburskim. Z kolei w kościele protestanckim od blisko pół wieku pastorkami są kobiety. W Szwecji ich liczba jest już większa niż pastorów, w Stanach Zjednoczonych rośnie z roku na rok o pięć procent.

— Hierarchia, władza i kontrola przynależą kulturze patriarchalnej, w której my, kobiety niekoniecznie jesteśmy szczęśliwe — mówiła w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" Monika Zuber, pastorka i teolożka związana z parafią kościoła ewangelicko-metodystycznego w Ełku. — Tkwimy w pewnych stereotypach, z racji swojego doświadczenia, wychowania i kultury. Więc niewidzenie kobiet w przestrzeni liturgicznej od razu rodzi przekonania, że ona się tam nie nadaje albo że sobie nie poradzi. Ale z czym sobie tu nie poradzić? To nie jest praca w kopalni.

I dodała: — Kobiety nie boją się inności. Lubią spędzać czas z ludźmi, opiekować się nimi. Są powierniczkami, mentorkami, terapeutkami. Zresztą cała przestrzeń pomocy społecznej kobietami stoi. Ksiądz, duchowny, zgodnie z nauczaniem Nowego Testamentu, jest takim dodającym skrzydeł przewodnikiem, który służy innym. Nie jest tym, który pełni władzę nad innymi. Często się o tym zapomina. W naszym kraju ten model mocno się zniekształcił. Ksiądz ma być duszpasterzem z naciskiem na pasterzem, czyli tym, który troszczy się, wspiera i jest jak pielęgniarka. Dlatego uważam, że w tej dziedzinie kobiety mają świetnie kompetencje.

W kościele rzymskokatolickim na razie kobiety nie będą księżmi. Papież Franciszek zmienił zapis Kodeksu Prawa Kanonicznego, czyniąc dostęp świeckich kobiet do posługi akolitatu i lektoratu. Oczywiście w obrębie wielu parafii, takie praktyki miały już miejsce. Kobiety pełnią rolę ministrantek lub szafarek komunii świętej, jednak do tej pory odbywało się to jednak bez właściwego zapisu prawnego, w drodze odstępstwa od tego, co ustalił papież Paweł VI w 1972 roku, który zastrzegł posługi wyłącznie dla mężczyzn.

Decyzja papieża Franciszka jest więc formalną zmianą, po której księża nie będą mogli odmówić kobietom uczestniczenia w celebracjach liturgicznych, powołując się na przepisy.

Papież Franciszek wielokrotnie wygłaszał idee, które na tle poglądów wielu kościelnych hierarchów można uznać za postępowe.

— Kościół wciąż potrzebuje lepszego zrozumienia roli kobiet w swoim wnętrzu. Potrzeba jeszcze wielkiego wysiłku. Problem leży na poziomie uczestnictwa. Ale nie jest to tylko kwestia rangi i stanowiska: nie zdaliśmy sobie w pełni sprawy, jakie znaczenie ma kobieta w kościele, i ograniczamy się tylko do aspektu funkcjonalnego. Tymczasem jej rola wykracza daleko poza spełnianie takich czy innych funkcji. To właśnie nad tym musimy nadal pracować, także i przede wszystkim na płaszczyźnie kulturowej — podkreślał papież Franciszek w wywiadzie-rzece „Świat Jutra” — Zwracajmy uwagę na "uzasadnione żądania kobiet, upominających się o większą sprawiedliwość i równość". Wcielajmy w życie wrodzoną koncepcję Kościoła, która opiera się na jego najgłębszej naturze, bo kobieta jest obrazem Kościoła-matki: Kościół jest kobietą i matką.

