POSZUKIWANIE PRACY W CZASIE PANDEMII

Od czego należy zacząć poszukiwanie pracy?

Na pewno trzeba zacząć od weryfikacji swojego CV. Należy uzupełnić je o dotychczasowe doświadczenia, szkolenia czy certyfikaty. Musimy lepiej przyjrzeć się swoim umiejętnościom i kompetencjom, które posiadamy. Jeżeli jesteśmy zdyscyplinowani, komunikatywni, a przede wszystkim potrafimy być elastyczni i otwarci wobec zachodzących zmian, napiszmy to wszystko w swoich dokumentach aplikacyjnych. One mogą odegrać istotną rolę podczas szukania pracy. Im więcej będzie powiązań w naszym doświadczeniu, wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach z nowym stanowiskiem, tym szybciej przekonamy przyszłego pracodawcę do zaproszenia nas na rozmowę.

„Warto dostosować swoje dokumenty do konkretnej oferty pracy. Jeśli aplikujemy np. na stanowisko analityczne, podkreślmy doświadczenie i umiejętności, które będzie kluczowe dla tej roli. Może to być m.in. znajomość programu Excel czy zadania z poprzedniej pracy potwierdzające dokładność lub umiejętność analitycznego myślenia. Takie podejście pozwoli rekruterom od razu dostrzec najsilniejsze strony kandydata/-tki, a także pokazuje profesjonalne i przemyślane podejście do poszukiwania pracy” dodaje Ludwika Suska, Talent Attraction Manager w Citi Solutions Center Poland.

Gdzie zacząć poszukiwania zatrudnienia?

Ze względu na konieczność zachowania dystansu społecznego, wiele firm przeniosło swoje rekrutacje do sieci. Dlatego warto szukać zatrudnienia na dedykowanych portalach o pracę o charakterze lokalnym, jak i ogólnopolskim. Na wielu portalach społecznościowych znajdują się grupy poświęcone publikowaniu ogłoszeń o pracę. Są tam strony dedykowane zarówno pracodawcom poszukującym pracowników, ale również osobom chcącym podjąć zatrudnienie.

„Wiele ofert pracy możemy również znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych pracodawców. Dlatego, jeśli jesteśmy szczególnie zainteresowani pracą w konkretnej firmie, warto sprawdzić dostępne oferty na stronie pracodawcy lub na jego profilu w serwisie Linkedin." – dodaje ekspert z Citi.

Warto nie zapominać o poszukiwaniu pracy bezpośrednio w Urzędach Pracy(Powiatowych, Miejskich, Wojewódzkich). Instytucje te mimo pandemii cały czas są otwarte i można tam zapoznać się z ofertami pracy z najbliższej okolicy zamieszczanymi przez pośredników lub bezpośrednio przez pracodawców. Poszukując pracy warto również skorzystać z pomocy, jaką oferują różnego typu instytucje i firmy, do których zadań należy pośrednictwo pracy, są to m.in. Agencje Pracy Tymczasowej, Biura Karier, OHP czy inne instytucje społeczne tj. stowarzyszenia.



„Jak odróżnić, która oferta będzie najlepiej dopasowana do umiejętności i doświadczenia? Warto prześledzić stronę pracodawcy lub jego profil w mediach społecznościowych. Często publikowane są tam krótkie opisy poszczególnych działów lub sylwetki pracowników, którzy opowiadają o swojej codziennej pracy. Pomoże to zrozumieć, z jakimi zadaniami wiąże się praca na danym stanowisku.” – dodaje Ludwika Suska. Nie zapomnijmy również o budowaniu swojej sieci kontaktów. Networking ma dużą moc. Wiele ciekawych ofert pracy nie znajduje się na oficjalnych stronach z ogłoszeniami, ale właśnie w rekomendacjach znajomych. Jednak by taki sposób szukania pracy był skuteczny należy pamiętać o tym, żeby dokładnie wiedzieć czego szukamy.

Czas poszukiwań zatrudnieni warto również poświęcić na dokształcanie. Dotyczy to zarówno wiedzy na temat zmiany zawodu czy nabycia nowych kompetencji. Uczmy się, rozwijajmy tzw. twarde kompetencje np. znajomość Excela, czy innych programów dedykowanych danej branży, w której poszukujemy zatrudnienia. Wiele firm udostępnia darmowe programy do nauki.

Jaką rolę w tej sytuacji może odegrać doradca zawodowy, w czym może nam pomóc?

Obecna sytuacja na rynku pracy może być dla wielu osób bardzo trudna. Nie tylko ze względu na utratę pracy, ale również w przypadku przygotowania się do szukania zatrudnienia. I tu z pomocą może przyjść doradca zawodowy, który pomoże zweryfikować nie tylko nasze dokumenty aplikacyjne. Doradcy zawodowi dysponują dużym wachlarzem narzędzi, podczas których można sprawdzić swoje mocne strony czy kluczowe kompetencje. Dobrze napisane CV to dopiero początek drogi do zdobycia wymarzonej pracy. W walce o etat potrzebne są nie tylko odpowiednio przygotowane dokumenty aplikacyjne, ale również odpowiednia umiejętność prezentacji swojej kandydatury i wzbudzenie zainteresowania ze strony osoby rekrutującej. Wiele firm przeprowadza obecnie rozmowy rekrutacyjne on-line co jest bardziej stresujące niż standardowa rozmowa. Doradca zawodowy podpowie na co zwrócić uwagę, jak się zachować i jak odpowiadać na pytania rekrutera, by jak najlepiej wypaść na takiej rozmowie.

Anna Daniłowska

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu