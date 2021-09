Wyobraź sobie sukces w lepszym miejscu! Poznaj historie osób, które zmieniły zawód o 180 stopni.

Czasami przywiązujemy się do miejsc nawet, jeśli nie pozwalają nam poszybować wyżej i dalej. Czasami dlatego, że nie lubimy zmian, czasami przez to, że niezbyt wierzymy siebie. A przecież czasami słońce świeci jaśniej tuż tuż, po drugiej stronie ulicy!

Wychodzimy z tej czy innej szkoły, idziemy na studia, a czasami rozpoczynamy pracę tuż po szkole średniej. Oswajamy się z kolejnymi zadaniami i rolami, przyzwyczajamy się do miejsc, stanowisk i ...własnych ograniczeń. Często tłumaczymy to wygodą, niechęcią do rewolucji życiowych, ale też nadal często dajemy się ograniczać własnej nieufności wobec swoich talentów i możliwości, których nie doceniamy. Dlatego nawet, jeśli dotychczasowa praca nie daje nam satysfakcji, nie spieszymy się z jej zmianą. I dlatego również nie chcemy otworzyć nowego rozdziału swojego życia.

Tymczasem warto zmienić przede wszystkim nastawienie do tego, co mamy w sobie, pozwolić odkryć się na nowo i docenić to, co czasami uznajemy za nieistotne w szukaniu nowej pracy. Być może nawet krępujemy się mówić o swoich niektórych cechach w czasie rozmów rekrutacyjnych.

Czy jednak nie warto zmienić tego podejścia? Dla wielu osób możliwość przejścia lub zdobycia pracy w dużej firmie czy korporacji może wydawać się sporym krokiem w nieznane. Tymczasem to całkiem realne i możliwe także w Olsztynie, gdzie Citi rozbudowuje swoje oddziały i wspiera tutejszy rynek pracy. I to właśnie cechy, których czasami nie doceniamy, są tu sporymi atutami: ciekawość świata i ludzi, chęć poznawania ludzi, potrzeba wychodzenia poza to, co znane. To praca z ludźmi z wielu miejsc na świecie, możliwa dzięki przyjaznym technologiom. To także miejsce, w którym można realizować się w działaniach dla lokalnych społeczności, bo Citi wspiera tych, którzy mają pomysły także poza codzienną pracą!

O tym, że to wszystko dzieje się tu i teraz, że wystarczy spróbować, mogą opowiedzieć ludzie, którzy postanowili spróbować wykorzystać swoje doświadczenia i nauczyć czę czegoś nowego. A doświadczenia przynoszą z bardzo różnych miejsc, często dalekich od tego, co kojarzy się z pracą w bankowości.

Zobaczcie, co mówią niektórzy z nich - kto wie, być może niektórzy z nich to Wasi znajomi z Olsztyna i okolic!

Marta pracowała wcześniej jako bibliotekarka, więc z pewnością dla wielu swoich znajomych nie była kimś kojarzonym z bankiem. Tymczasem po przenosinach do Citi przeszła kolejne awanse, by zostać szefową zespołu!

Szacunek i radość poznawania innych są w Citi traktowane jako jedne z głównych wartości. Nic dziwnego, skoro od pierwszego dnia tej przygody można poznawać ludzi wielu kultur w codziennych kontaktach dzięki technologiom online oraz na miejscu, w Olsztynie. Dzięki wspólnym spotkaniom Dinesh ma okazję poznawać Warmię i Mazury, ale i wzbogacać innych nie tylko o doświadczenie zawodowe, ale także wartości związane ze swoim miejscem urodzenia. I kiedy inni wymieniają się takimi doświadczeniami na wykładach, wyjazdach czy przez internet, w olsztyńskim Citi dzieje się przy śniadaniowym stole.

Są tacy, którzy trafiają do Citi na początku swojej kariery zawodowej. Są tacy, którzy muszą coś zmienić i znajdują tu nową szansę. Są też takie osoby, które na jakimś etapie kariery mówią sobie: chcę czegoś nowego i ...zaczynają od początku. Andrzej w ciągu zaledwie pięciu lat zaczął swoją karierę zawodową od nowa, od podstawowych wyzwań, by stać się ekspertem ważnego procesu dla całego łańcucha działań mających na celu ochronę banku i jego klientów przed oszustwami.

Naturalnie wiedza nie spada z nieba i trzeba otworzyć się na nowe wyzwania. Marta przyznaje, że nie miała pojęcia o tym, co potem poprowadziło ją do kolejnych awansów. Zaczynała od podstaw, ale ostatecznie czym jest każda nowa wiedza, jeśli nie układanką, na którą - dzięki współpracy z innymi - możemy znaleźć swój własny sposób?

Nieznane słowa, skróty, systemy i technologie są tylko narzędziami. OK, może na początku wydają się być nieznane i dalekie, ale w Citi można szybko odnaleźć do nich klucz. A jest nim Twoje własne doświadczenie, które przynosisz jako nauczycielka, mechanik, właścicielka firmy, socjolog, psycholożka czy ktoś niepewny siebie i swoich możliwości.

Po prostu daj się poznać.