Sejm przyjął nowelę ustawy o radiofonii i telewizji "lex TVN". W Olsztynie trwają protesty [ZDJĘCIA]

Na protest Komitetu Obrony Demokracji przed siedzibą PiS w Olsztynie przyszła legenda olsztyńskiej Solidarności Irena Telesz-Burczyk. Aktorka przyniosła ze sobą legendarną parasolkę, która ma długą historię walki o wolność.

— W 1990 roku, kiedy dyrektor przyjął mnie ponownie do Teatru, ówczesny przewodniczący "Solidarności" przyniósł mi na premierę ogromną parasolkę, rozwinął go i powiedział przy wszystkich obecnych ludziach "Ruda, od tej pory nikt Cię już nie skrzywdzi". Minęło 30 lat i ja znowu muszę przychodzić z tym parasolem. Może mi się uda obronić Polskę i Polaków. Parasol jest cudowny i mam nadzieję, że już niedługo nie będzie potrzebny — mówi Irena Telesz-Burczyk — W 1981 roku na protestach mieliśmy ogromny transparent z napisem "telewizja kłamie". Okazało się, że 40 lat później muszę iść pod takim samym hasłem, i to jest bolesne. Nie wiedziałam, że będę musiała znowu walczyć o 21 postulatów, tak jak 40 lat temu — podsumowuje Irena Telesz-Burczyk.

Na protest przyszło kilkanaście osób, które wyrażały swoje niezadowolenie wobec decyzji władz odnośnie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Karol Grosz