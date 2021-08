Już dziś głosowanie w sprawie lex TVN. Jak zagłosują posłowie z Warmii i Mazur? Duża mobilizacja na opozycji. Wypij zabrał głos

Wczorajsza manifestacja pod olsztyńskim ratuszem pokazała, że wielu mieszkańców miasta nie zgadza się z nowelą ustawy o radiofonii i telewziji. Na protest przyszło kilkaset osób, które głośno wyrażały swoje niezadowolenie.

Podczas manifestacji przemawiały polityczki związane z partią Razem i stowarzyszeniem Polska 2050, które wyraziły swój sprzeciw wobec ograniczania wolności mediów.

Głosowanie w sprawie noweli ustawy o radiofonii i telewziji, która uniemożliwiłaby TVN-owi przedłużenie koncesji przewidziano dzisiaj na godz 17. Zapytaliśmy posłów i posłanki różnych opcji politycznych, jak zagłosują. W rozmowie z jednym z parlamentarzystów dowiedzieliśmy się, że na opozycji trwa duża mobilizacja.

— Jeszcze muszę się przyjrzeć dokładnie treści noweli, ale zagłosuję tak, jak koledzy i koleżanki z mojego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości — mówi poseł Wojciech Kossakowski.

— Zagłosuję "za", bo chcę dostosować polskie prawo do prawa europejskiego. To nie jest ustawa "anty-TVN" czy "lex TVN", tylko nowela ustawy o radiofonii i telewizji, należy to podkreślić — mówi poseł Jerzy Małecki z Prawa i Sprawiedliwości.

— Będę przeciw lex TVN. Żadna władza nie ma prawa ingerować w sferę wolności słowa — mówi poseł Michał Wypij z Porozumienia.

— Zagłosuję "przeciw". Media to czwarta władza. Rządzącym trzeba patrzeć na ręce i nie mogą tego robić tylko ci, którzy są na ich garnuszku — mówi poseł Janusz Cichoń z Koalicji Obywatelskiej.

— Oczywiście, że będę głosowała "przeciw". Potrzebne nam są media, w których możemy wyrazić własne zdanie. Koniecznie trzeba obalić tę ustawę — mówi posłanka Anna Wojciechowska z Koalicji Obywatelskiej.

— Będę głosował "przeciw". Jesteśmy za wolnymi mediami. Nie wyobrażamy sobie innej sytuacji. Na lewicy trwa pełna mobilizacja, obecność jest obowiązkowa. Będziemy walczyć o wolne media — mówi poseł Marcin Kulasek z Lewicy.

Głosowanie w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji już dzisiaj o godz. 17. Oczywiście poinformujemy o jego wyniku.

Karol Grosz