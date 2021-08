Prezes SM "Jaroty" o proteście mieszkańców: Wybrali złego adresata

Mieszkańcy SM "Jaroty" protestowali przed siedzibą spółdzielni. Tak chcieli nagłośnić swoje problemy. Najczęściej powtarzanym zarzutem była kolejna już w tym roku podwyżka opłat, tym razem za wodę. Co na to Roman Przedwojski, prezes SM "Jaroty"?

Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" są niezadowoleni z warunków, w jakich mieszkają, i wciąż rosnących opłat. Chcąc zwrócić uwagę osób decyzyjnych na swoje problemy, zebrali się przed siedzibą SM "Jaroty" i zbierali podpisy pod listami poparcia swoich postulatów.

Organizatorzy zebrali 116 podpisów, które zostały przekazane zarządowi SM "Jaroty". Prezes Roman Przedwojski potwierdził otrzymanie pisma podczas rozmowy z "Gazetą Olsztyńską". Do zarządu spółdzielni dotarło również pismo z postulatami mieszkańców, w którym możemy przeczytać że:

Zwracamy się jako mieszkańcy do Prezesa i Zarządu o rozważne podwyżki i rozsądne zarządzanie środkami finansowymi pozyskanymi od spółdzielców, tj. mieszkańców Jarot i Nagórek. Jako mieszkańcy będziemy przyglądali się podjętym krokom na nasz protest i jeżeli nie zostanie rozpatrzony pozytywnie podejmiemy się innych, wyższych kroków zgodnie z regulaminem Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie.

W sprawę zaangażował się Łukasz Michnik, koordynator społecznego rzecznika praw obywatelskich na Warmii i Mazurach. Aktywista przyszedł na protest i rozmawiał z mieszkańcami. Po wysłuchaniu ich problemów wygłosił krótkie przemówienie, w którym zapewniał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, żeby pomóc mieszkańcom. Michnik opisał całą sprawę w mediach społecznościowych, stwierdzając m.in., że: Naszym celem jest odzyskać spółdzielczość. Oddać zarządzanie wspólnotą w ręce ludzi. Tworzyć prawo, które będzie gwarantować demokrację i sprawiedliwość również na najniższych szczeblach, w małych i dużych spółdzielniach. Dlatego musimy się wspierać w tych oddolnych działaniach.

Prezes Przedwojski w rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" podkreślał, że rozumie protestujących mieszkańców, jednak SM "Jaroty" nic nie może zrobić w tej kwestii. Spółdzielnia w tym przypadku jest pośrednikiem, który przekazuje mieszkańcom otrzymane informacje.

— Wprawdzie protestujący nie zabiegali o wcześniejszy kontakt z nami, ale uznaliśmy, że ich protest w sprawie kolejnej zmiany cen wody zasługuje na uznanie. Daliśmy temu wyraz wywieszając w widocznym miejscu baner o naszym solidaryzowaniu się z nimi. Gdyby inicjatorzy protestu chcieli z nami rozmawiać wcześniej, np. dnia poprzedniego, kiedy pracowaliśmy do godz.17, to by się dowiedzieli, że wybrali złego adresata, bowiem to nie spółdzielnia ustala stawki za wodę lecz Państwowe Gospodarstwo Wodne ,,Wody Polskie'', zatwierdzając wniosek PWiK w Olsztynie — mówi prezes Przedwojski. — Nasze wsparcie protestu mieszkańców wynika z tego, że ustawodawca ustawił zarządców w roli chłopców do bicia, którzy muszą tłumaczyć się za cudze decyzje. Pod pismem podpisały się dziesiątki osób, ale śmiem twierdzić, że dotyczy to chyba wszystkich bez wyjątku — zauważa prezes SM "Jaroty".

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Waldemara Witkowskiego, przewodniczącego Unii Pracy, działacza spółdzielczego i kandydata na urząd prezydenta RP w ostatnich wyborach. Polityk zauważył, że opłaty za wodę, ścieki i odpady nie leżą w gestii spółdzielni.

Karol Grosz