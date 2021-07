W jeziorze Starodworskim znaleziono ciało. Kolejne utonięcie w Olsztynie [ZDJĘCIA]

Ciało mężczyzny leżało w wodzie kilka metrów od brzegu w zaroślach.

Dwie kobiety, które spacerowały koło jeziora z psem i jednocześnie pilnowały-doglądały pasących się koni - teren należy do stadniny. Kobiety zaalarmowały straż uniwersytecką i policję.

— W poniedziałek (12.07.2021) olsztyńscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 36-letniego mężczyzny. Z otrzymanych informacji wynikało, że tego dnia wyszedł on z mieszkania i od tamtego czasu nie nawiązał kontaktu z najbliższymi i nie wrócił do domu. Policjanci natychmiast po przyjęciu zawiadomienia rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu zaginionego. Wizerunek 36-latka został także opublikowany na naszej stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz na łamach lokalnych mediów. We wtorek wieczorem (13.07.2021) oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że spacerujące kobiety nad brzegiem Jeziora Starodworskiego zauważyły pozostawioną odzież, osobiste rzeczy, sprzęt wędkarski oraz puste butelki po alkoholu. Świadkowie o zdarzeniu powiadomili straż uniwersytecką. Na miejsce wysłano policyjny patrol. Po wstępnych oględzinach ustalono, iż pozostawione rzeczy należą do zaginionego 36-latka. Natychmiast rozpoczęto akcję ratowniczą. Do działań zadysponowano policyjne patrole, w tym olsztyńskich poszukiwaczy, psa tropiącego wraz z przewodnikiem oraz strażaków z KM PSP wraz ze specjalistycznym sprzętem. Przeszukano pobliski kompleks leśny. W trakcie działań płetwonurkowie na jeziorze w zaroślach zauważyli dryfujące ciało mężczyzny, które natychmiast wydobyto na brzeg. Po przeprowadzonych oględzinach potwierdzono tożsamość mężczyzny, którym okazał się zaginiony 36-latek — mówi st. sierż. Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. W czynnościach osobiście uczestniczył prokurator. Zadaniem policjantów będzie dokładne zbadanie okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Funkcjonariusze zweryfikują czy mężczyzna przed wejście do wody pił alkohol.

Oprac. Karol Grosz

Źródło: KMP Olsztyn