W Mikołajkach spadł helikopter do jeziora

Prywatny śmigłowiec Robinson 44 wystartował po godz. 9.00 ze Słonecznego Portu niedaleko jeziora Tałty. Po kilku minutach wpadł do jeziora i zatonął. Ratownicy MOPR otrzymali zgłoszenie o godz. 9.26. Chwilę później jednostka stacjonująca w Mikołajkach była już na miejscu. Ratownicy wydobyli z wody wszystkich pasażerów.

– Nasi ratownicy natychmiast zareagowali na wezwanie – informuje Jarosław Sroka, dyrektor MOPR w Giżycku. – Podjęli z wody trzech pasażerów śmigłowca. Wszyscy są cali i zdrowi. Karetki wodne z zespołem medycznym są na miejscu. Śmigłowiec zatonął.

— W Olsztynie i okolicach bardzo rzadko dochodzi do wypadków lotniczych. 4 lub 5 lat temu doszło do lądowania awaryjnego na lotnisku na Dajtkach, ale nikomu nic się nie stało. A ostatni śmiertelny wypadek w Olsztynie miał miejsce kilkanaście lat temu. Jak widać – są to sporadyczne sytuacje. W lotnictwie dzieje się to bardzo rzadko, jednak często się o tym słyszy, ponieważ takie sytuacje są bardzo nagłaśniane. Do zdarzeń, które są zakwalifikowane jako wypadki lotnicze w całym kraju dochodzi kilkadziesiąt razy w skali roku — twierdzi osoba związana z lotnictwem na Warmii i Mazurach. — Najczęstszą przyczyną wypadków jest czynnik ludzki. Do awarii technicznych dochodzi niezwykle rzadko, ponieważ sprzęt lotniczy jest dokładnie i regularnie sprawdzany przez odpowiednie służby. Czasem komuś zabraknie paliwa, ale w takiej sytuacji zawinił człowiek – nie maszyna.

rs